Туляки увидят работы из дерева и пейзажи Сергея Шойгу

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-09T15:35:33+03:00

Предметы декоративно-прикладного искусства нашли свое место в художественно-выставочном проекте «Несокрушимая и легендарная».

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9 октября в выставочном зале Тулы состоялась церемония открытия выставки. Художественно-выставочный проект «Несокрушимая и легендарная» создан в рамках Дней армейской культуры и приурочен к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Торжественную церемонию посетил глава региона Алексей Дюмин.

- Мы храним память о героизме защитников нашего Отечества. На выставке представлены лучшие военные произведения, запечатлевшие подвиги наших воинов, - поприветствовал первых посетителей выставки губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин осмотрел выставку.

Заместитель директора Департамента культуры Министерства обороны РФ Сергей Фральцев зачитал приветствие Сергея Шойгу, в котором, в частности, говорится:

- Здесь представлены произведения, способные вдохновлять на подвиги, придавать силы каждому из нас в самые трудные минуты.

От «Встречи на Эльбе» до портрета Героя России

На выставке представлены работы разных жанров и видов искусства. Среди них картины Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Например, знаковая работа народного художника А.К. Сытова «Встреча на Эльбе» и портрет Героя России Александра Прохоренко кисти Ю.А. Бирюкова. Художника на создание последней картины вдохновил подвиг 25-летнего офицера. Отважный российский спецназовец, заброшенный под Пальмиру, оказавшись в окружении террористов, принял бой и вызвал авиаудар на себя.

На выставке представлены плакаты из фондов Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Также вниманию зрителей предложены более 20 плакатов из фондов Центрального музея Вооруженных Сил РФ. Они охватывают период с 1919 по 1982 гг. Особого интереса заслуживают плакаты художников-родоначальников плакатного искусства Д. Моора «Ты записался добровольцем?» (1920 г.), сатирические плакаты М. Черемных (1920 г.) и другие.

Одними из первых экспозиции увидели тульские суворовцы.

Туляки в экспозиции увидят фотовыставку «Армия России» и работы современных художников, написанные в Сирии.

Более 50 живописных и графических работ

Кроме того, в проект «Несокрушимая и легендарная» вошли более 50 живописных и графических работ, а также предметов декоративно-прикладного искусства, созданных Министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Сергей Шойгу за работой.

Красота и богатство родной земли, которую берегут защитники Отечества, воплощены в пейзажных зарисовках времен года, металлические фигуры животных, скульптурах, выполненных из поваленных стихией деревьев и березового капа.

Скульптура из дерева.

На создание части картин Сергея Шойгу вдохновили тувинские пейзажи. Скульптуры, в основном, выполнены из сибирского кедра. При их создании также использовались вспомогательные элементы, такие как украшения из бронзы и меди.

Шкатулка, выполненная Сергеем Шойгу.

- Я восхищен работами Сергея Шойгу. Государственный человек с такой занятостью и тем не менее находит время на занятия искусством, - отметил председатель региональной общественной организации «Российский союз ветеранов» Виктор Выродов, осмотрев выставку. - У него есть дар художника и этим он делится с нами. Обязательно приведу на выставку ветеранов. Это достойно уважения.

Предметы экспозиции уже увидели жители Кызыла (Республика Тыва), Абакана (Республика Хакасия) и Красноярска. Тулякам выставка будет доступна до 4 ноября.