2018-10-09T12:00:52+03:00
Политика

Алексей Дюмин - "отличник" рейтинга избираемости глав регионов

Согласно рейтингу, его переизбрание на пост губернатора Тульской области гарантировано
Виктория ЯКУШИНА
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Алексей ДюминАлексей Дюмин
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Российские эксперты исследовали избираемость глав субъектов РФ, то есть готовность избирателей поддержать того или иного регионального руководителя на выборах.

114 специалистам из 79 регионов предлагали оценить действующих глав субъектов по пятибалльной шкале - в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе, степени социально-экономического благополучия региона, уровня протестных настроений, степени влияния административного ресурса на результаты выборов. Об этом сообщает РБК,

Таким образом, пятерки получили губернаторы, чье переизбрание гарантировано, а двойки и единицы - те, кто с большой вероятностью переизбраться не сможет.

По результатам исследования был составлен рейтинг, согласно которому всего четверо руководителей регионов России получили "пятерки".

Среди них и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе с ним в "великолепной четверке" - Рамзан Кадыров (Чечня), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО) и Сергей Носов (Магаданская область).

А вот главы 14 российских регионов с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок. Среди них главы Ставрополья, Севастополя, Калмыкии, Алтайского края, Ростовской, Челябинской, Мурманской, Ульяновской областей и Ингушетии.

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