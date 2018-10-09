Тула заняла 48 место в рейтинге по уровню зарплат
В рейтинге указано, какова средняя заработная плата в Туле за первое полугодие 2018 года
Фото: Алексей ФОКИН
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Согласно рейтингу городов по уровню средних зарплат в 2018 году, Тула расположилась на 48 месте среди ста городов нашей необъятной.
На основании таблицы, средняя заработная плата в пряничной столице в первом полугодии 2018 года составляет 35,75 тысяч рублей.
Отметим, что на вершине рейтинга находится Южно-Сахалинск со средней чистой зарплатой в 81,7 тысячи рублей за первое полугодие текущего года.
А вот самая низкая зарплата - в городе Шахты Ростовской области. Работники здесь в среднем получают 24,91 тысячу рублей.
Рейтинг подготовило РИА Новости.