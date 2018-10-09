2018-10-09T09:44:22+03:00
Происшествия

Чтобы снять порчу: гадалка из Тульской области оставила без золота жительницу Твери

Доверчивая женщина поверила в сверхъестественные способности мошенницы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Антон ПИКУСФото: Антон ПИКУС
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Очередная лже-волшебница отправляется на скамью подсудимых. Тверская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней гадалки - уроженки Тульской области.

Летом 2018 года женщина нашла доверчивую жительницу Твери и навязала ей свои услуги.

Проводя обряд гадания с использованием воды, спичек, сырых яиц, гадалка заявила внимающей клиентке, что на нее наведена порча, которая приведет ее к смерти.

Чтобы снять "негатив", она потребовала дать ей золотые украшения для проведения специального обряда. Доверчивая женщина отдала свое золото (на сумму 151 тысячу рублей), и гадалка была такова.

Похищенные ювелирные изделия мошенница сдала в ломбард, где их обнаружили правоохранители в ходе расследования уголовного дела.

В настоящее время гадалка заключена под стражу. Уголовное дело направлено в тверской суд.

Обманщице грозит до 5 лет лишения свободы.

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