Чтобы снять порчу: гадалка из Тульской области оставила без золота жительницу Твери

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-09T09:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная лже-волшебница отправляется на скамью подсудимых. Тверская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летней гадалки - уроженки Тульской области.

Летом 2018 года женщина нашла доверчивую жительницу Твери и навязала ей свои услуги.

Проводя обряд гадания с использованием воды, спичек, сырых яиц, гадалка заявила внимающей клиентке, что на нее наведена порча, которая приведет ее к смерти.

Чтобы снять "негатив", она потребовала дать ей золотые украшения для проведения специального обряда. Доверчивая женщина отдала свое золото (на сумму 151 тысячу рублей), и гадалка была такова.

Похищенные ювелирные изделия мошенница сдала в ломбард, где их обнаружили правоохранители в ходе расследования уголовного дела.

В настоящее время гадалка заключена под стражу. Уголовное дело направлено в тверской суд.

Обманщице грозит до 5 лет лишения свободы.