2018-10-09T09:15:10+03:00
Происшествия

В Тульской области за смерть трех человек от угарного газа за решетку отправились представители УК

Обвиняемые лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами и обслуживанием жилищного фонда
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд вынес обвинительный приговор 47-летней мастеру технической эксплуатации жилищного фонда ООО «ДомСтрой» и 39-летнему генеральному директору организации. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Мастер технической эксплуатации жилищного фонда не организовала проведение работ по проверке и прочистке системы дымоудаления квартиры по ул. Октябрьская в г. Липки Киреевского района. А гендиректор, зная, что работы по проверке и прочистке систем дымоудаления квартиры не проводились, проведение указанных работ не организовал.

В связи с тем, что канал удаления отработанных газов квартиры не функционировал, отработанные газы начали заполнять квартиру. Одновременно часть газов начала подниматься по каналу вентиляции и попадать в квартиру соседей, по причине совместного использования канала вентиляции. Квартиры заполнились угарным газом от работы проточного газового водонагревателя квартиры.

Предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе и явилась следствием наступившей смерти двух жителей квартиры и их соседа из квартиры выше.

В ходе предварительного расследования обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Суд назначил женщине 2 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, мужчине - 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также обвиняемые на 2 года лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами и обслуживанием жилищного фонда, сообщили в СУ К РФ по Тульской области.

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