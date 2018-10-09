2018-10-09T09:29:54+03:00
Общество

Компания Essity была названа лидером отрасли в индексе устойчивого развития Доу-Джонса

Essity, международная компания, работающая в сфере гигиены и здоровья, вошла в индекс устойчивого развития Доу-Джонса – один из самых престижных мировых рейтингов
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Компания Essity была признана лидером отрасли в сегменте товаров повседневного спроса.

Компании, которые попадают в индекс устойчивого развития Доу-Джонса, оцениваются по экономическим, экологическим, социальным достижениям. Компания Essity получила высокие оценки за экологическую и социальную отчетность, работу с поставщиками, работу с брендом, инновации и стратегию работы на развивающихся рынках.

«Устойчивое развитие – одна из составляющих бизнес-модели Essity. Мы стремимся продвигать более устойчивое общество, что требует от всех нас инновационного мышления. Признание лидерства Essity в отрасли товаров повседневного спроса, отмеченное индексом устойчивого развития Доу-Джонса, говорит об успешности наших усилий в сфере внедрения инноваций и развития устойчивого общества», — говорит Магнус Грот, президент и исполнительный директор компании Essity.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sustainability-indices.com

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