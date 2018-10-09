Прокуратура обнаружила опасные горки и качели на площадке в поселке Арсеньево

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-08T17:00:46+03:00

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Прокуратура Арсеньевского района во исполнение поручения прокурора Тульской области области проверила безопасность детских игровых площадок.

Оказалось, что на придомовой территории дома 15 по улице Парфенова поселка Арсеньево установлена ржавая металлическая горка, с щелями и острыми краями. Также на площадке стоят металлические и деревянные качели, который не прочно закреплены, а также имеют острые края, что может привести к травмированию детей.

Данная детская игровая площадка находится в собственности администрации муниципального образования Арсеньевский район, куда прокуратурой и было внесено представление.

В ходе ранее проведенных прокуратурой района проверок установлено, что по адресам: п. Арсеньево, ул. Парфенова, д. 11; пгт. Славный, ул. Молодежная, д. 4 расположены детские игровые площадки, которые не имеют собственника, а также не поставлены на учет в качестве бесхозяйных объектов, что влечет риск их содержания в надлежащем состоянии.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района в администрации МО Арсеньевский район и МО Славный внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.