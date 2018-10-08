Болит голова, немеют руки, дергается глаз: что делать, куда идти?

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-08T08:53:28+03:00

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Часто люди произносят такую фразу «все болезни от нервов». Все потому, что нервная система человека отвечает за правильное функционирование всего организма.

Когда страдает периферическая или центральная нервные системы - на помощь приходят неврологи.

Самой частой жалобой, с которой обращаются к неврологу - боли в спине или в шее, в том числе из-за заболеваний позвоночника, поэтому невролога часто знают как врача, кто лечит остеохондроз. Помимо того, обращаются к нему с жалобами на головные боли, чувства головокружения, шаткости при ходьбе, слабость в конечностях, чувство онемения, снижение чувствительности, судороги, амнезия. Также жалобы могут они относится не только к заболеваниям нервной системы, но и внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и др.

На обращения читателей «Комсомолки», а также на часто задаваемые вопросы, в рамках прямой линии, ответила врач-невролог «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлия Рощупкина.

- Меня беспокоят поочередные онемения в конечностях, а именно в пальцах рук и ног, появились трудности с глотанием, иногда немеет подбородок, иногда болит шея. Делал МРТ головного мозга с контрастом, все чисто. Что делать? Максим, 27 лет.

- Онемение какой-либо части тела является признаком многих болезней. Оно не обязательно связано поражениями головного мозга. Здесь может страдать и шейный, и грудной, и поясничный отделы позвоночника. Также онемение может быть симптомом поражения не только центральной нервной системы, но и периферической. Выявить патологию может только врач после приема и комплексного обследования.

- Перед изменением погоды, особенно перед дождем, ощущение кома в горле, как будто душит. Когда отвлекаюсь — проходит, когда расстраиваюсь - снова появляется ощущение такое. Щитовидку проверяла, все нормально. Что это может быть и что делать? Алена.

- Причинами могут быть лабильность (неустойчивость — прим.ред.) нервной системы или же психосоматические патологии. На это указывает фраза «отвлекаюсь — проходит, когда расстраиваюсь - снова появляется». Для более установления более точного диагноза, конечно, необходимо обратится к врачу.

- Уже третий день дергается глаз. Я работаю много работаю на компьютером. Мне уже начинать беспокоиться и обращаться к врачу, или можно от этого избавиться самой? Татьяна, 41 год.

- Это очень распространенная проблема современного человека из-за высокого уровня интенсивности жизни, пребывания в состоянии повышенного напряжения. Если выявить причину (стресс, ссора, эмоции) и устранить ее, то справиться с заболеванием можно собственными силами. Вероятно, стоит пропить легкие успокоительные типа «Глицина». Если не проходит длительное время - необходимо обследование.

- У меня в последнее время возникает колющая, пульсирующая, секундная боль в правой задней части головы, как будто мелкий ток прошелся. При этом иногда присутствует тошнота, усталость, невнимательность. Какие могут быть причины этого? Константин.

- Это может быть связано с патологией шейного отдела позвоночника. Вероятно, также страдает вегетативная нервная система. Необходимо провести МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, а также сдать анализы крови, мочи. Конечно, необходим осмотр у врача, который после диагностики назначил соответствующее лечение.

- При болях в спине или голове, куда идти: сразу к неврологу или сначала на МРТ? Марина.

- Иногда боль вызвана заболеванием, которое совершенно не затрагивает голову или позвоночник. В таком случае МРТ этих органов будет бессмысленным. Потому рекомендую сначала идти к врачу.

- Меня беспокоит тремор рук. Какие обследования необходимо провести, для установления источника тремора рук? Иван.

- Тремор рук бывает разным: физиологическим, патологическим. В данном случае определить его причину можно только на консультации врача, который назначит проведение комплексного обследования. «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» готова помочь.

FAQ

- Что является причинами развития неврологических заболеваний?

- Их множество. Это может быть врожденная патология, черепно-мозговая и и спинная травмы, наследственная предрасположенность, генетические заболевания, инфекционные заболевания, а также перенесенный стресс и сезонные депрессии. Также причинами могут стать сложности в личной жизни или на работе.

- При каких симптомах следует начинать беспокоиться и записываться на прием к неврологу?

- О нарушении нормального функционирования нервной системы могу свидетельствовать такие симптомы, как: быстрая утомляемость, слабость, нарушение координации, боли в спине, шее, грудном отделе и животе, а также мигрени.

Помимо этого, к неврологу следует обратиться, если началась депрессия и появились неврозы, навязчивые состояния и тревога. Кроме того, неврологические заболевания могут проявляться в виде тремора конечностей и тиков.

Также обращаются к специалисту при проявлении синдрома дефицита внимания, постоянном ощущении страха. Такие состояния способствуют сужению сосудов головного мозга и нарушению его нормальной деятельности.

- Какова профилактика неврологических заболеваний?

- Не всегда удается избежать факторов, провоцирующих развитие неврологических заболеваний, но элементарных мер профилактики все же стоит придерживаться.

Как минимум, необходимо правильно питаться, избегать приема алкоголя, а тем более – наркотических средств. Важно поддерживать хотя бы минимальный уровень физической активности, проводить достаточно времени на свежем воздухе, уделять достаточно времени для сна, а также уметь расслабляться, снимать напряжение.

При появлении любых признаков неврологических заболеваний, таких повышенная утомляемость, раздражительность, снижение памяти и работоспособности, а уж тем более онемение конечностей и дрожание пальцев, следует обратиться к неврологу.