Болит голова, немеют руки, дергается глаз: что делать, куда идти?
Часто люди произносят такую фразу «все болезни от нервов». Все потому, что нервная система человека отвечает за правильное функционирование всего организма.
Когда страдает периферическая или центральная нервные системы - на помощь приходят неврологи.
Самой частой жалобой, с которой обращаются к неврологу - боли в спине или в шее, в том числе из-за заболеваний позвоночника, поэтому невролога часто знают как врача, кто лечит остеохондроз. Помимо того, обращаются к нему с жалобами на головные боли, чувства головокружения, шаткости при ходьбе, слабость в конечностях, чувство онемения, снижение чувствительности, судороги, амнезия. Также жалобы могут они относится не только к заболеваниям нервной системы, но и внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и др.
На обращения читателей «Комсомолки», а также на часто задаваемые вопросы, в рамках прямой линии, ответила врач-невролог «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлия Рощупкина.
- Меня беспокоят поочередные онемения в конечностях, а именно в пальцах рук и ног, появились трудности с глотанием, иногда немеет подбородок, иногда болит шея. Делал МРТ головного мозга с контрастом, все чисто. Что делать? Максим, 27 лет.
- Онемение какой-либо части тела является признаком многих болезней. Оно не обязательно связано поражениями головного мозга. Здесь может страдать и шейный, и грудной, и поясничный отделы позвоночника. Также онемение может быть симптомом поражения не только центральной нервной системы, но и периферической. Выявить патологию может только врач после приема и комплексного обследования.
- Перед изменением погоды, особенно перед дождем, ощущение кома в горле, как будто душит. Когда отвлекаюсь — проходит, когда расстраиваюсь - снова появляется ощущение такое. Щитовидку проверяла, все нормально. Что это может быть и что делать? Алена.
- Причинами могут быть лабильность (неустойчивость — прим.ред.) нервной системы или же психосоматические патологии. На это указывает фраза «отвлекаюсь — проходит, когда расстраиваюсь - снова появляется». Для более установления более точного диагноза, конечно, необходимо обратится к врачу.
- Уже третий день дергается глаз. Я работаю много работаю на компьютером. Мне уже начинать беспокоиться и обращаться к врачу, или можно от этого избавиться самой? Татьяна, 41 год.
- Это очень распространенная проблема современного человека из-за высокого уровня интенсивности жизни, пребывания в состоянии повышенного напряжения. Если выявить причину (стресс, ссора, эмоции) и устранить ее, то справиться с заболеванием можно собственными силами. Вероятно, стоит пропить легкие успокоительные типа «Глицина». Если не проходит длительное время - необходимо обследование.
- У меня в последнее время возникает колющая, пульсирующая, секундная боль в правой задней части головы, как будто мелкий ток прошелся. При этом иногда присутствует тошнота, усталость, невнимательность. Какие могут быть причины этого? Константин.
- Это может быть связано с патологией шейного отдела позвоночника. Вероятно, также страдает вегетативная нервная система. Необходимо провести МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, а также сдать анализы крови, мочи. Конечно, необходим осмотр у врача, который после диагностики назначил соответствующее лечение.
- При болях в спине или голове, куда идти: сразу к неврологу или сначала на МРТ? Марина.
- Иногда боль вызвана заболеванием, которое совершенно не затрагивает голову или позвоночник. В таком случае МРТ этих органов будет бессмысленным. Потому рекомендую сначала идти к врачу.
- Меня беспокоит тремор рук. Какие обследования необходимо провести, для установления источника тремора рук? Иван.
- Тремор рук бывает разным: физиологическим, патологическим. В данном случае определить его причину можно только на консультации врача, который назначит проведение комплексного обследования. «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА» готова помочь.
FAQ
- Что является причинами развития неврологических заболеваний?
- Их множество. Это может быть врожденная патология, черепно-мозговая и и спинная травмы, наследственная предрасположенность, генетические заболевания, инфекционные заболевания, а также перенесенный стресс и сезонные депрессии. Также причинами могут стать сложности в личной жизни или на работе.
- При каких симптомах следует начинать беспокоиться и записываться на прием к неврологу?
- О нарушении нормального функционирования нервной системы могу свидетельствовать такие симптомы, как: быстрая утомляемость, слабость, нарушение координации, боли в спине, шее, грудном отделе и животе, а также мигрени.
Помимо этого, к неврологу следует обратиться, если началась депрессия и появились неврозы, навязчивые состояния и тревога. Кроме того, неврологические заболевания могут проявляться в виде тремора конечностей и тиков.
Также обращаются к специалисту при проявлении синдрома дефицита внимания, постоянном ощущении страха. Такие состояния способствуют сужению сосудов головного мозга и нарушению его нормальной деятельности.
- Какова профилактика неврологических заболеваний?
- Не всегда удается избежать факторов, провоцирующих развитие неврологических заболеваний, но элементарных мер профилактики все же стоит придерживаться.
Как минимум, необходимо правильно питаться, избегать приема алкоголя, а тем более – наркотических средств. Важно поддерживать хотя бы минимальный уровень физической активности, проводить достаточно времени на свежем воздухе, уделять достаточно времени для сна, а также уметь расслабляться, снимать напряжение.
При появлении любых признаков неврологических заболеваний, таких повышенная утомляемость, раздражительность, снижение памяти и работоспособности, а уж тем более онемение конечностей и дрожание пальцев, следует обратиться к неврологу.