2018-10-05T16:37:35+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области украла из квартиры кошелек с деньгами

В результате кражи потерпевшей причинен ущерб - 11 500 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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39-летняя безработная жительница Белева признана виновной в совершении кражи.

Днем в одном из многоквартирных домов по ул. Рабочая в Белеве через незапертую дверь она проникла в квартиру. Из жилища женщина похитила женскую сумку с находившимся в ней кошельком с деньгами в сумме 10 тысяч рублей.

В результате кражи потерпевшей причинен ущерб - 11 500 рублей. Сумка и кошелек были возвращены потерпевшей полицейскими. Женщина возместила потерпевшей ущерб лишь в сумме 500 рублей.

Суд приговорил ее к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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