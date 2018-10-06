Обманутые дольщики с жалобами на застройщика дошли до прокурора Тульской области
Дольщики многоквартирных домов ЖК «Вертикаль», расположенных на ул. Шухова в Туле, застройщиком которых является ООО «Восход», обратились к прокурору области Роману Праскову.
Туляки пожаловались на то, что дома не построены в сроки, установленные договором долевого участия, и не введены в эксплуатацию.
Прокурор области поручил начальнику управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Татьяне Полуничевой и прокурору Пролетарского района Тулы Сергею Лопухову в недельный срок провести проверку указанных обстоятельств.
Кроме этого, прокурор области по данному вопросу проведет в ближайшее время оперативное совещание с приглашением контролирующих органов, представителей городской администрации.
Ранее в прокуратуру области обращения от участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Вертикаль» не поступали.