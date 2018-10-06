2018-10-05T16:27:58+03:00
Общество

Обманутые дольщики с жалобами на застройщика дошли до прокурора Тульской области

В недельный срок проверят указанные туляками обстоятельства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Прокуратура Тульской областиФото: Прокуратура Тульской области
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Дольщики многоквартирных домов ЖК «Вертикаль», расположенных на ул. Шухова в Туле, застройщиком которых является ООО «Восход», обратились к прокурору области Роману Праскову.

Туляки пожаловались на то, что дома не построены в сроки, установленные договором долевого участия, и не введены в эксплуатацию.

Прокурор области поручил начальнику управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Татьяне Полуничевой и прокурору Пролетарского района Тулы Сергею Лопухову в недельный срок провести проверку указанных обстоятельств.

Кроме этого, прокурор области по данному вопросу проведет в ближайшее время оперативное совещание с приглашением контролирующих органов, представителей городской администрации.

Ранее в прокуратуру области обращения от участников долевого строительства многоквартирных домов ЖК «Вертикаль» не поступали.

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