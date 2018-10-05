2018-10-05T16:14:13+03:00
Здоровье

6 октября тульские стоматологи проверят всех желающих на онкологию

Туляки смогут пройти обследование без предварительной записи
Виктория ЯКУШИНА
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«Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводит Дни открытых дверей.

6 октября 2018 года стоматологи будут принимать с 9:00 до 15:00.

Акция пройдет по адресу: г. Тула, филиал №3;

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

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