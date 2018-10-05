2018-10-05T15:26:34+03:00
Общество

На Новый год 2018-2019 в Туле установят новую елку

На Новый год 2018-2019 в Туле праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут с 7 декабря по 7 января
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На Новый год 2018-2019 в Туле исторический центр украсят разнообразными световыми конструкциями. Они появятся, в том числе в музейном квартале на пешеходной улице Металлистов, на Казанской набережной, в «Студенческом» сквере.

В рамках проекта «Новогодняя столица России» на площади Ленина в этом году установят большую ледовую коробку. Обновят и главную новогоднюю красавицу - елку.

В атриуме Тульского кремля на время праздничных мероприятий будет работать «Гостиная Деда Мороза», откуда все желающие смогут отправить открытку на родину дедушки в Великий Устюг.

Тула стала седьмым по счету городом, который участвует в проекте «Новогодняя столица России». Всероссийский проект стартовал в 2012 году. Он направлен на популяризацию региона, развитие внутреннего туризма. Эстафету в этом проекте Туле в январе 2018 передал Ханты-Мансийск.

В рамках проекта на площади в новогоднюю ночь запланирована обширная праздничная программа. Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают, будет интересно.

Напомним, старт новогодних мероприятий состоится 7 декабря 2018 года, а завершаться они 7 января 2019.

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