На Новый год 2018-2019 в Туле установят новую елку
На Новый год 2018-2019 в Туле исторический центр украсят разнообразными световыми конструкциями. Они появятся, в том числе в музейном квартале на пешеходной улице Металлистов, на Казанской набережной, в «Студенческом» сквере.
В рамках проекта «Новогодняя столица России» на площади Ленина в этом году установят большую ледовую коробку. Обновят и главную новогоднюю красавицу - елку.
В атриуме Тульского кремля на время праздничных мероприятий будет работать «Гостиная Деда Мороза», откуда все желающие смогут отправить открытку на родину дедушки в Великий Устюг.
Тула стала седьмым по счету городом, который участвует в проекте «Новогодняя столица России». Всероссийский проект стартовал в 2012 году. Он направлен на популяризацию региона, развитие внутреннего туризма. Эстафету в этом проекте Туле в январе 2018 передал Ханты-Мансийск.
В рамках проекта на площади в новогоднюю ночь запланирована обширная праздничная программа. Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают, будет интересно.
Напомним, старт новогодних мероприятий состоится 7 декабря 2018 года, а завершаться они 7 января 2019.