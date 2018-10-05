22-летний педофил из Тулы получил 14 лет колонии

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-05T10:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле вынесли приговор 22-летнему педофилу, который напал на двух девочек в Туле.

Напомним, на первое преступление уроженец Одоевского района пошел днем 25 сентября 2017 года. Между домами на улице Болдина и на улице Оружейная в Туле он встретил незнакомую несовершеннолетнюю девочку. Он напал на нее и совершил "иные действия сексуального характера", сообщает СУ СКР по Тульской области. Ребенок испугался и смог убежать с места происшествия.

Второй иницидент произошел днем 13 октября 2017 года. Около одного из домов по улице Болдина (близ улицы Белкина) молодой человек встретил школьницу. Он также надругался над девочкой. Она стала кричать о помощи, и тогда парень сбежал.

Ловили педофила всей Тульской областью. Правоохранители составили фоторобот, собрали все приметы нападавшего, просили туляков посодействовать в поимке преступника, сообщив какую-либо известную информацию о нем.

Установить подозреваемого удалось только в декабре 2017 года. Житель Тулы в одной из социальных сетей случайно увидел аккаунт пользователя, изображение которого на «аватарке» было похоже на ориентировку, размещенную в СМИ.

6 декабря молодой человек, ранее судимый за хищение, был задержан в квартире в Ленинском районе и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Родственники мужчины уверяли, что он не мог совершить такое преступление.

- Он на 100% не виновен ни в чем! - отмечала гражданская жена двоюродного брата задержанного. - Он не похож на фоторобот, и также не похож на человека, который запечатлен на видео, опубликованное следователями.

Однако, суд состоялся. Доказательств вины туляка, собранных СУ СКР по Тульской области, оказалось достаточно для вынесения приговора.

Обвиняемому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.