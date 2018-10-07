«Ревизорро» в Туле: антисанитария, пыльные пряники и Ленин-нелегал

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-07T14:23:06+03:00

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Ведущие программы «Ревизорро» Настасья Самбурская и Ида Галич прибыли в Тулу и выяснили, что в Центре приема гостей Тульской области продавец не владеет английским, в Тульском кремле работают весьма неоперативные и невоспитанные охранники, а также бродит «дух Ленина» - нелегальный актер, на свое усмотрение назначающий цену за фото.

Кроме того, на кухне кондитерской фабрики «Медовые традиции» обнаружилась грязь, пыль и паутина, в отеле «11 Hotel & Garden 4*» горничные не чисты на руку, а в «Тульской чайной», помимо антисанитарии, еще и недовесы заказанных блюд.

Подробнее смотри в полном выпуске программы: