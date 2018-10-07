«Ревизорро» в Туле: антисанитария, пыльные пряники и Ленин-нелегал
Ведущие программы «Ревизорро» Настасья Самбурская и Ида Галич прибыли в Тулу и выяснили, что в Центре приема гостей Тульской области продавец не владеет английским, в Тульском кремле работают весьма неоперативные и невоспитанные охранники, а также бродит «дух Ленина» - нелегальный актер, на свое усмотрение назначающий цену за фото.
Кроме того, на кухне кондитерской фабрики «Медовые традиции» обнаружилась грязь, пыль и паутина, в отеле «11 Hotel & Garden 4*» горничные не чисты на руку, а в «Тульской чайной», помимо антисанитарии, еще и недовесы заказанных блюд.
Подробнее смотри в полном выпуске программы:
Программа Ревизорро 7 сезон 7 выпуск .Ида Галич расскажет, чем в Туле может заняться турист. Ведущая проверит уровень сервиса в Тульском кремле и отправится на аэродром, чтобы полетать на мотодельтаплане. А Настасья Самбурская посмотрит, насколько благоустроен город, узнает, в каких условиях готовится знаменитый тульский пряник на кондитерской фабрике Медовые традиции , и зайдет в отель "11 Hotel & Garden". О результатах проверки в Туле узнаем из программы Ревизорро.