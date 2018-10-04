2018-10-04T16:59:32+03:00
Общество

Погода в Туле 5 октября: дождь и сильный ветер

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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5 октября 2018 года в Туле и Тульской области ночью облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Днем переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

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