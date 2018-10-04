Погода в Туле 5 октября: дождь и сильный ветер

"Комсомолка" в октябре 1993-го была на стороне здравого смысла, поэтому не поддерживала ни Ельцина, ни Руцкого с Хасбулатовым

Об этом наш обозреватель, бывший свидетелем событий "черного октября", рассказал в программе Андрея и Юлии Норкиных на Радио "Комсомольская правда"