Погода в Туле 5 октября: дождь и сильный ветер
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
5 октября 2018 года в Туле и Тульской области ночью облачно с прояснениями.
Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
Днем переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный с порывами 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью +1…+6°С, днем +6…+11°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.