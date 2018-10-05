2018-10-04T16:59:32+03:00
Общество

О тонкостях сыскного ремесла

К 100-летию уголовного розыска «Комсомолка» публикует историю Виктора Николаевича Максименко
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Виктор Максименко во время командировки Ножай-Юртовском районе.Виктор Максименко во время командировки Ножай-Юртовском районе.
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В органах внутренних дел Виктор Николаевич проработал 28 лет, из них 22 года — в уголовном розыске, пройдя путь от старшины милиции до полковника. На его счету сотни раскрытых преступлений. А главное, он не понаслышке знает всю подноготную преступности.

«Розыск - это мое»

Еще до службы в армии ему прочили карьеру спортсмена. Мальчишкой участвовал в гонках на треке и вполне мог стать кандидатом в мастера спорта. Он также мог бы сделать свой выбор в пользу рабочей профессии. После школы Виктор Максименко работал шлифовщиком на машзаводе.

Но жизнь распорядилась по-другому. Виктор Николаевич ушел служить в погранвойска на китайскую границу. После почти 6 лет отработал в патрульно-постовой службе старшиной милиции. На дежурной машине выезжали на убийства, охраняли банки, раскрывали преступления.

- Подчас приезжали быстрее розыска, - с гордостью говорит Виктор Николаевич. - В общем, работал с душой.

А через 6 лет появилась вакантная должность инспектора уголовного розыска Привокзального района (звание «оперуполномоченный уголовного розыска» было введено в начале 80-х гг. — прим. ред.). Виктор Николаевич, не раздумывая, сделал выбор в ее пользу.

- Мне предлагали устроиться участковым, в кадры, вневедомственную охрану. Но я хотел только в розыск, - утверждает Максименко. - Понимал, что это мое!

Виктор Николаевич за работой в отделе.

Виктор Николаевич за работой в отделе.

Крупнейшая кража

По словам Виктора Николаевича, их, молодых сотрудников милиции, практическим навыкам: раскрывать преступления, беседовать с населением и получать информацию учили ветераны, прошедшие войну. Те годы, обучение в высшей школе МВД и общение с наставниками дали оперативнику столь необходимые навыки для раскрытия порой даже самых запутанных и громких дел.

- В 80-х гг. через крышу в складские помещения в Мясново преступники залезли внутрь и утащили ценные меховые шкурки. В то время их стоимость достигала 280 тысяч рублей. Это была крупная сумма денег. Для сравнения, тогда «Волга» стоила 10 тысяч рублей, а «Жигули» - 6 тысяч рублей, - рассказывает Виктор Николаевич. - На третьи сутки преступление раскрыли. Задержали четырех человек. Изъяли похищенное. Нас наградили часами. К слову, за первые 8 лет в уголовном розыске у меня собралась коллекция из 15-20 часов, которые вручали за раскрытие преступлений.

Тяжелый труд

Вообще, по словам Виктора Максименко, работа в уголовном розыске очень интересная. Необходимо регулярно принимать непростые решения, искать и находить выход из нестандартных ситуаций. Порой работа даже напоминает шахматную партию.

Однако в угрозыске не принято считаться с личным временем. Раскрывать разбои и грабежи, убийства и квартирные кражи — это ежедневный тяжелый труд. Оперативники могут пропадать на работе по 12-15 часов в сутки практически без выходных.

- Многие приходили в розыск, работали год-два, а потом уходили «следаками»,

участковыми. Не выдерживали. Я не знал такого режима, чтобы к 9 утра мы приходили на «оперативку» и в 6-7 вечера заканчивали и шли домой, - отмечает Виктор Николаевич.

Похищение британцев

Работа в уголовном розыске также напрямую связана с каждодневным риском. В 1998 году Виктора Максименко одним из первых из УВД по Тульской области направили в качестве специалиста в состав Представительства МВД России в Грозном.

- Три месяца мы, 15 человек офицерского состава, прожили в аэропорту «Северный». Нас охраняли 40 сотрудников патрульно-постовой службы, которые были вооружены автоматами и пистолетами, - рассказывает Виктор Николаевич.

Министр МВД Рушайло В.Б. вручает ценный подарок Максименко В.Н. за образцовое выполнение задания. Чечня. 1999 год.

Министр МВД Рушайло В.Б. вручает ценный подарок Максименко В.Н. за образцовое выполнение задания. Чечня. 1999 год.

В то время обстановка на Северном Кавказе, а в частности Чеченской республике, была тяжелой. Она также осложнялась резонансным преступлением: в Грозном были похищены трое англичан и гражданин Новой Зеландии. Иностранные специалисты занимались монтажом телефонной сотовой связи по контракту с британской коммуникационной компанией. Но выбраться живыми из плена иностранцам так и не удалось. Их тела, забросанные ветками, и место их сокрытия разыскали и обнаружили за пределами населенного пункта Виктор Максименко вместе с сотрудниками Министерства Шариатской Государственной Безопасности (МШГБ) и МВД Ингушетии.

При его участии была также установлена судьба без вести пропавших людей, удалось установить местонахождение и освободить заложников из числа местных жителей и военнослужащих.

- В 2000 году, в период второй войны, меня вновь отправили в Чечню первым заместителем временного отдела. Командировка длилась 3 месяца. Первый месяц по нам стрелял снайпер. Но нам везло, - уверяет Максименко. - Мы задерживали бандитов, изъяли большое количество оружия и боеприпасов, раскрыли убийство без вести пропавшего молодого человека и нашли его тело.

Многочисленные награды

По возвращении из командировки в Тулу Виктор Николаевич был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска УВД Тульской области. Свои боевые задачи Виктор Максименко выполнял вплоть до 2005 года. А затем ушел на заслуженный отдых. За период службы он удостоен многочисленных наград, среди которых орден Мужества.

Любовь и Виктор Максименко отметили 40 лет совместной жизни.

Любовь и Виктор Максименко отметили 40 лет совместной жизни.

Сегодня дело Виктора Николаевича продолжают дети: сын трудится в уголовном розыске, дочь – в сфере наркоконтроля.

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