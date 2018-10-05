О тонкостях сыскного ремесла

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-04T16:59:32+03:00

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В органах внутренних дел Виктор Николаевич проработал 28 лет, из них 22 года — в уголовном розыске, пройдя путь от старшины милиции до полковника. На его счету сотни раскрытых преступлений. А главное, он не понаслышке знает всю подноготную преступности.

«Розыск - это мое»

Еще до службы в армии ему прочили карьеру спортсмена. Мальчишкой участвовал в гонках на треке и вполне мог стать кандидатом в мастера спорта. Он также мог бы сделать свой выбор в пользу рабочей профессии. После школы Виктор Максименко работал шлифовщиком на машзаводе.

Но жизнь распорядилась по-другому. Виктор Николаевич ушел служить в погранвойска на китайскую границу. После почти 6 лет отработал в патрульно-постовой службе старшиной милиции. На дежурной машине выезжали на убийства, охраняли банки, раскрывали преступления.

- Подчас приезжали быстрее розыска, - с гордостью говорит Виктор Николаевич. - В общем, работал с душой.

А через 6 лет появилась вакантная должность инспектора уголовного розыска Привокзального района (звание «оперуполномоченный уголовного розыска» было введено в начале 80-х гг. — прим. ред.). Виктор Николаевич, не раздумывая, сделал выбор в ее пользу.

- Мне предлагали устроиться участковым, в кадры, вневедомственную охрану. Но я хотел только в розыск, - утверждает Максименко. - Понимал, что это мое!

Виктор Николаевич за работой в отделе.

Крупнейшая кража

По словам Виктора Николаевича, их, молодых сотрудников милиции, практическим навыкам: раскрывать преступления, беседовать с населением и получать информацию учили ветераны, прошедшие войну. Те годы, обучение в высшей школе МВД и общение с наставниками дали оперативнику столь необходимые навыки для раскрытия порой даже самых запутанных и громких дел.

- В 80-х гг. через крышу в складские помещения в Мясново преступники залезли внутрь и утащили ценные меховые шкурки. В то время их стоимость достигала 280 тысяч рублей. Это была крупная сумма денег. Для сравнения, тогда «Волга» стоила 10 тысяч рублей, а «Жигули» - 6 тысяч рублей, - рассказывает Виктор Николаевич. - На третьи сутки преступление раскрыли. Задержали четырех человек. Изъяли похищенное. Нас наградили часами. К слову, за первые 8 лет в уголовном розыске у меня собралась коллекция из 15-20 часов, которые вручали за раскрытие преступлений.

Тяжелый труд

Вообще, по словам Виктора Максименко, работа в уголовном розыске очень интересная. Необходимо регулярно принимать непростые решения, искать и находить выход из нестандартных ситуаций. Порой работа даже напоминает шахматную партию.

Однако в угрозыске не принято считаться с личным временем. Раскрывать разбои и грабежи, убийства и квартирные кражи — это ежедневный тяжелый труд. Оперативники могут пропадать на работе по 12-15 часов в сутки практически без выходных.

- Многие приходили в розыск, работали год-два, а потом уходили «следаками»,

участковыми. Не выдерживали. Я не знал такого режима, чтобы к 9 утра мы приходили на «оперативку» и в 6-7 вечера заканчивали и шли домой, - отмечает Виктор Николаевич.

Похищение британцев

Работа в уголовном розыске также напрямую связана с каждодневным риском. В 1998 году Виктора Максименко одним из первых из УВД по Тульской области направили в качестве специалиста в состав Представительства МВД России в Грозном.

- Три месяца мы, 15 человек офицерского состава, прожили в аэропорту «Северный». Нас охраняли 40 сотрудников патрульно-постовой службы, которые были вооружены автоматами и пистолетами, - рассказывает Виктор Николаевич.

Министр МВД Рушайло В.Б. вручает ценный подарок Максименко В.Н. за образцовое выполнение задания. Чечня. 1999 год.

В то время обстановка на Северном Кавказе, а в частности Чеченской республике, была тяжелой. Она также осложнялась резонансным преступлением: в Грозном были похищены трое англичан и гражданин Новой Зеландии. Иностранные специалисты занимались монтажом телефонной сотовой связи по контракту с британской коммуникационной компанией. Но выбраться живыми из плена иностранцам так и не удалось. Их тела, забросанные ветками, и место их сокрытия разыскали и обнаружили за пределами населенного пункта Виктор Максименко вместе с сотрудниками Министерства Шариатской Государственной Безопасности (МШГБ) и МВД Ингушетии.

При его участии была также установлена судьба без вести пропавших людей, удалось установить местонахождение и освободить заложников из числа местных жителей и военнослужащих.

- В 2000 году, в период второй войны, меня вновь отправили в Чечню первым заместителем временного отдела. Командировка длилась 3 месяца. Первый месяц по нам стрелял снайпер. Но нам везло, - уверяет Максименко. - Мы задерживали бандитов, изъяли большое количество оружия и боеприпасов, раскрыли убийство без вести пропавшего молодого человека и нашли его тело.

Многочисленные награды

По возвращении из командировки в Тулу Виктор Николаевич был назначен на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска УВД Тульской области. Свои боевые задачи Виктор Максименко выполнял вплоть до 2005 года. А затем ушел на заслуженный отдых. За период службы он удостоен многочисленных наград, среди которых орден Мужества.

Любовь и Виктор Максименко отметили 40 лет совместной жизни.

Сегодня дело Виктора Николаевича продолжают дети: сын трудится в уголовном розыске, дочь – в сфере наркоконтроля.