2018-10-04T16:59:32+03:00
Общество

В колбасе "Город мастеров" нашли антибиотики

Комбинат был оштрафован на 100 тысяч рублей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Региональный Россельхознадзор в ходе проверки обнаружил нарушения требований ветеринарного законодательства ООО «Тульский пионер» - Тепло-огаревский мясокомбинат, который производит колбасу и мясную продукцию «Город Мастеров».

В пробах говяжьих сарделек, а также полукопченой колбасе «Одесская» специалисты нашли антибиотики тетрациклиновой группы (тетрациклин, доксициклин, хлортетрациклин, окситетрациклин).

Нахождение таких компонентов в продукции - это грубое нарушение Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

В результате, предприятие было оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Объявлен режим усиленного лабораторного контроля, а также было выдано предписание о приостановлении действия двух деклараций о соответствии на выработку продукции с антибиотиками.

Информация о произошедшем была направлена в Федеральную службу Росаккредитации и в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

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