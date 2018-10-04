Тульская область - в пятерке регионов с самой высокой смертностью

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-04T14:51:35+03:00

Опубликован рейтинг субъектов с самой высокой и низкой смертностью населения

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Эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» провели анализ демографических данные за январь-июль 2018 года. По результатам оказалось, что добиться снижения смертности сумели 23 субъекта РФ. Но в 55 регионах этот показатель наоборот вырос.

Наилучшую динамику по снижению смертности показали Республика Ингушетия (на 6,7%), Республика Калмыкия (на 4,8%), город Севастополь (на 4,4%), Чеченская Республика (4,3%), Карачаево-Черкесская Республика (4,2%).

Наихудшая ситуация по росту смертности населения на тысячу человек отмечается в Чукотском автономном округе (на 21,7%), Ненецком автономном округе (7,5%), Забайкальском крае (5,9%), Сахалинской области (5,7%), Республике Марий Эл (4,7%).

Самые низкие показатели смертности зафиксированы в Республике Ингушетия (2,8 случая на 1 тыс. населения), в Чеченской Республике (4,5), Ямало-Ненецком автономном округе (4,8), Республике Дагестан (5), Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (6,4).

А вот наш регион вновь попал в число регионов с самой высокой смертностью. Псковская область – 18 случаев на тысячу человек, Тверская – 17,7; Новгородская – 17,2; Тульская – 16,6; Владимирская – 16,5; Ивановская – 16,5; Орловская – 16,3; Курганская – 16,2; Тамбовская – 16,1; Смоленская – 16; Курская – 16; Рязанская – 15,8.