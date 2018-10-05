Спасибо, учитель!

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-04T16:59:46+03:00

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Александра Телышева со своим учителем Ольгой Васильевной Горбуновой

Поздравляю с профессиональным праздником Ольгу Васильевну Горбунову - мою бывшую учительницу начальных классов в тульской школе №34. Искренне желаю здоровья, благополучия, уважения учеников, любви и поддержки близких! Оставайтесь такой же цветущей и счастливой! С Днем учителя!

Александра Телышева, школа №34 в Туле (сейчас МБОУ «ЦО № 34»).

Ирина Владимировна Шляхта

Дорогие Ирина Владимировна Шляхта и Алексей Сергеевич Карпухин! Вы всю жизнь посвящаете детям, причем не своим родным, а совершенно чужим, и умеете радоваться их успехам. Это можно назвать подвигом. Примите эти поздравления с Днем учителя! Терпения вам огромного, счастья и долгих лет жизни!

Евгения Ефремушкина, выпускница 2011 года тульской школы №68 (ныне МБОУ «ЦО №26»).

Елена Николаевна Есипова

С Днем учителя поздравляю мою бывшую учительницу физики Елену Николаевну Есипову. Спасибо ей за великий труд, внимание к ученикам, позитивный настрой и доброе сердце! Желаю ей крепкого здоровья, долголетия, солнечных дней и родных людей рядом!

Кристина Винокурова, бывшая ученица Пришненской Средней школы № 27.

Инга Владимировна Аксютина

С этим замечательным праздником — Днем учителя — хочу поздравить своего преподавателя по театральному искусству Ингу Владимировну Аксютину. Хочу поблагодарить ее за терпение и ответственный труд, за старание вложить в нас - своих учеников - только самое лучше! Желаю крепкого здоровья, вдохновения, лучистых улыбок и ясного солнышка в душе и за окном!

Елена Каплан (Юлина), бывшая ученица школы №63 (сейчас МБОУ «ЦО № 44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»).

Выпускники 2011 года тульской школы №70 и их учителя - Неля Андреевна Подколзина и Валентина Михайловна Комиссарова

Хочу поздравить с Днем учителя Нелю Андреевну Подколзину и Валентину Михайловну Комиссарову, которые преподавали в тульской школе №70 (ныне МБОУ «ЦО №26»). Спасибо им за безграничные терпение и труд, доброту и внимание. Желаю год от года только молодеть, быть здоровыми и счастливыми!

Александра Драмарецкая (Бутова), выпускница 2011 года.

Татьяна Викторовна Громова

Хочу поздравить с Днем учителя Татьяну Викторовну Громову из «ЦО №38» школы №60.

Вы всегда относитесь к нам, как к своим детям. Порой вам трудно с нами, но спасибо, что вы есть. Вы лучший учитель, который когда-либо был в моей жизни. Благодаря вам, весь наш класс успешно сдал экзамен по математике.

Спасибо большое, что учите нас! Желаю вам побольше терпения и успехов!

С уважением, ваша ученица!

С Днем учителя поздравляю своего репетитора Софию Алексеевну Минаеву!

Благодаря вам, я с легкостью усвоила такую сложную, но такую важную науку, как биология. Ваша усердная работа со мной помогла исполнить мечту детства — я стала врачом. Вы воспитали множество талантливых специалистов. Сегодня эти доктора успешно работают в Туле и Москве. Большая плеяда медиков - ваших учеников - трудятся и за рубежом. Желаю вам процветания и долгих лет жизни!

Ольга Норкина, выпускница 2012 года.

Поздравляем с праздником наших учителей школы №68 (сейчас МБОУ «ЦО №26») - Валентину Михайловну Громову и Ларису Олеговну Балашову! Желаем добра и счастья, здоровья и благополучия, сил и терпения, надежды и удачи, внутренней гармонии и достатка в жизни. Спасибо за ваше внимание и заботу!

Сабина Артамонова, Полина Куличева и Елена Боровская, выпускницы 2012 года.

В этот праздничный день хочется выразить слова благодарности Елене Анатольевне Кусачевой. Ваше грамотное и интересное преподавание алгебры и геометрии всегда могли запросто увлечь в мир цифр любого. Благодаря вам у меня появилась любовь к точным наукам, которая впоследствии дала успешный старт моей карьере.

Кирилл Бурдин, выпускник 2002 года Ленинской средней общеобразовательной школы №2. (ныне МБОУ «ЦО №46»).