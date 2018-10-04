2018-10-04T10:34:02+03:00
Общество

Тульский театр кукол отпраздновал 80-летие

Театр работает с 27 сентября 1938 года
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
Изменить размер текста:

3 октября в Тульском государственном театре кукол состоялось праздничное мероприятие по случаю его 80-летия.

27 сентября 1938 года начался первый театральный сезон кукольного театра в оружейной столице.

Тульский государственный театр кукол работает в самых разных жанрах - мюзикл, скоморошина, клоунада, драма, кукольный балет, детская опера, шоу ростовых кукол, интерактивный спектакль-игра, мобильный спектакль для одного зрителя, уличное представление.

За сезон театр дает в среднем 380 представлений для 42 тысяч зрителей, маленьких и взрослых.

Коллектив часто гастролирует по России. Но тульских кукольников хорошо знают и любят и за пределами страны. Театр неоднократно принимали в Германии и США, Италии и Австрии, в Сербии и на Сицилии, в ближнем зарубежье - Беларуси, Молдове, Украине.

Отметим, что по инициативе губернатора театру была оказана помощь. В июле во время инспекционного обхода центра Тулы Алексей Дюмин пообещал помочь с приобретением двух светодиодных прожекторов. Фонд развития Тульской области изыскал средства, и уже через месяц новые световые приборы были смонтированы на сцене кукольного театра.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Эти прожекторы заменяют порядка 15 софитов и прожекторов старого образца, дают более тысячи цветовых оттенков для оформления детских спектаклей.

Коллектив театра поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она зачитала поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- Большой труд руководства и всех работников театра позволяют ему с большим успехом выступать как в России, так и в других странах. За многие годы вы своим искусством воспитали не одно поколение юных зрителей, научили их сопереживать добрым героям и верить в справедливость, подарили им яркие впечатления и воспоминания, - говорится в поздравлении главы региона.

Татьяна Рыбкина

Татьяна Рыбкина

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
4 октября на улице Советской в Туле запретили остановку и стоянку
Тульские педагоги отмечают профессиональный праздник
10 октября передвижная приемная продолжит работу в Привокзальном округе
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Сергея Кондратенко
В Тульской области сгорело торгово-складское помещение
Пожар в Тульской области на станции Збродово: есть пострадавший
В Тульской области сгорел мусор и деревянные пороги в доме
В Тульской области полыхал сарай
Суд оштрафовал тулячку на 100 тысяч рублей за кражу сумки
В Туле ограничат движение в дни проведения футбольных матчей
Матча «Арсенал» - «Уфа» рассудит арбитр из Москвы
Администрация Тулы: Срок подачи тепла со дня начала отопительного сезона составляет 5 суток
В Суворове при падении подъемного крана погиб человек
В музее Тульской области расскажут о секретах звонарей
В Туле приняты еще три объекта в рамках проекта "Народный бюджет-2018"
Тула вошла в ТОП по состоянию дорог и работе общественного транспорта
Акция СПАРа «Домино «Смешарики. Дежавю» вызвала обменный бум в Туле
В 1942 жилых дома Тулы пущено тепло
Жительницу Большой Тулы обманули на 65 тысяч рублей банковские мошенники
В Тульской области полицейские спасли мужчину, страдающего потерей памяти
На трассе под Тулой «Мерседес» спровоцировал массовое ДТП
В Туле на улице Ф. Энгельса не поделили дорогу «Киа» и «Форд»
В 1568 жилых домов Тулы пущено тепло
Где в Туле отключат холодную воду 4 октября
В Туле пройдет VI Всероссийский фестиваль персонального мастерства
На пенсионерку заведено уголовное дело за кражу кошелка в супермаркете