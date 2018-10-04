Тульский театр кукол отпраздновал 80-летие

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-04T10:34:02+03:00

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3 октября в Тульском государственном театре кукол состоялось праздничное мероприятие по случаю его 80-летия.

27 сентября 1938 года начался первый театральный сезон кукольного театра в оружейной столице.

Тульский государственный театр кукол работает в самых разных жанрах - мюзикл, скоморошина, клоунада, драма, кукольный балет, детская опера, шоу ростовых кукол, интерактивный спектакль-игра, мобильный спектакль для одного зрителя, уличное представление.

За сезон театр дает в среднем 380 представлений для 42 тысяч зрителей, маленьких и взрослых.

Коллектив часто гастролирует по России. Но тульских кукольников хорошо знают и любят и за пределами страны. Театр неоднократно принимали в Германии и США, Италии и Австрии, в Сербии и на Сицилии, в ближнем зарубежье - Беларуси, Молдове, Украине.

Отметим, что по инициативе губернатора театру была оказана помощь. В июле во время инспекционного обхода центра Тулы Алексей Дюмин пообещал помочь с приобретением двух светодиодных прожекторов. Фонд развития Тульской области изыскал средства, и уже через месяц новые световые приборы были смонтированы на сцене кукольного театра.

Фото: Правительство ТО

Эти прожекторы заменяют порядка 15 софитов и прожекторов старого образца, дают более тысячи цветовых оттенков для оформления детских спектаклей.

Коллектив театра поздравила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она зачитала поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина.

- Большой труд руководства и всех работников театра позволяют ему с большим успехом выступать как в России, так и в других странах. За многие годы вы своим искусством воспитали не одно поколение юных зрителей, научили их сопереживать добрым героям и верить в справедливость, подарили им яркие впечатления и воспоминания, - говорится в поздравлении главы региона.