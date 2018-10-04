Яркие образы и привлекательные цены круглый год в сети магазинов "Планета одежда и обувь"!

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-04T10:25:03+03:00

Осенний сезон в самом разгаре и все спешат приобрести для себя модные новинки этого года

В погоне за брендами можно упустить самое главное - свой неповторимый стиль, комфорт и привлекательную цену. Но отчаиваться не стоит - есть в Туле сеть магазинов, где все эти составляющие присутствуют.

Магазины "Планета Одежды и обуви" ждут туляков в гости. Огромный ассортимент, качество, весь размерный ряд, для взрослых и детей. И, главное, цены, которые приятно порадуют и позволят купить даже больше, чем планировали.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Сегодня представляем магазин на Одоевском шоссе 116, ТЦ «Маршал». Огромный зал уместил на своих просторах обувь, одежду для взрослых и детей, различные аксессуары, головные уборы, сумки, белье и текстиль. А еще здесь целый отдел нужных мелочей от заколок до чехлов для сотовых телефонов. В общем глаза разбегаются, но это по началу. В магазине довольно просто сориентироваться, все вещи расположены четко по регламенту (цвет, фактура, ткань, сезонность, стиль). Женская секция, мужская, одежда для деток. Также распределены и стеллажи с обувью. Все очень четко. Ну а если вы все-таки не найдете нужный размер, продавцы-консультанты быстро придут к вам на помощь и подберут нужную модель и размер.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Вы скажете таких магазинов с выкладкой товара много, согласимся, но с таким ассортиментом вещей - нет. Причем для модниц и модников здесь настоящий рай. Все последние тенденции глянцевых журналов можно найти на полках и вешалках в "Планета одежда и обувь". Меховые жилетки, они по прежнему в моде и именно из экомеха, разных цветов и фактур. Хотите цветную под песца или норку или вам больше нравиться интерпретация под овчину - пожалуйста. Такие жилетки и согреют в осеннюю погоду и придадут неповторимый шарм вашему образу. Их можно носить на свитер или на кожаную куртку. Кстати, последних в магазине всех цветов и оттенков. Есть короткие и удлиненные. Сделать законченный образ не составит труда. Короткая кожаная куртка, удлиненная жилетка под овчину, высокие сапоги с вышивкой (самый последний тренд 2018), яркий акцент - шарф-хомут и вот готова девушка с обложки. В таком луке можно и на работу и на свидание. Бюджет за все минимальный, еще останется на сумочку и шапку.

Фото: Андрей СМИРНОВ

А если ваш девиз комфорт и удобство, пожалуйста. Но это не значит, что комфортная одежда должна быть скучной. Яркая теплая куртка, стильные джинсы с лампасами, ботинки с ярким акцентом на низком ходу и прикольный шарф и шапочка. Все, образ готов и неповторим. Вам удобно и комфортно, но также это стильно и красиво. В таком наряде можно и на прогулки, и на работу и на свидание.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Так, с прекрасной половиной человечества разобрались. Каждая тулячка обязательно найдет в магазине что-то именно для себя. Но наш совет, берите с собой свои вторые половинки. Мужчинам в "Планета одежда и обувь" тоже понравится. Есть все: брюки - классика и спортивные, джинсы, костюмы, футболки, джемпера, кофты, обувь - не перечислить. Надо видеть и мерить.

Вот, например, отличная удлиненная куртка - тренд сезона, плотные зауженные брюки, белые кроссовки. Образ получился очень модный.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Второй лук привлекает цветовой гаммой. Брюки отлично сочетаются с утепленной курткой, яркая футболка, а завершают образ кроссовки. Опять удача - стильно и комфортно.

Фото: Андрей СМИРНОВ

Но этот образ больше молодежный. Для солидных мужчин можно подобрать классические брюки и рубашки, более строгие курки с капюшоном или без. Да, в магазине представлен большой ассортимент одежды под камуфляж. Утепленные, непромокаемые брюки и курки. Многие называют такую одежду - настоящей мужской. Поэтому, если на осенне-зимний сезон вы еще не приобрели себе новый комплект, спешите в "Планета одежда и обувь" - по такой цене вы камуфляж утепленный не найдете. А когда подберете свой размер, и пойдете на кассу, загляните в отдел обуви. Отличные теплые ботинки на толстой подошве с утеплителем или мехом. Такая пара обязательно подойдет к вашему новому камуфляжному костюму и не только.

Фото: Андрей СМИРНОВ

В общем рассказывать можно бесконечно. Лучше один раз приехать и все увидеть своими глазами. Приходите всей семьей в магазины "Планета одежда и обувь" и не обязательно в выходной. График работы крайне удобный с 9.00 до 21.00, поэтому можно успеть порадовать себя обновками и после работы. Модно не значит дорого!

Магазины «Планета одежды и обувь»

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г. Алексин, ул. Мира 23, ТЦ «Центральный»

г. Тула, Калужское ш., 2-г

г. Тула, Одоевское шоссе, 116, ТЦ «Маршал»

г. Тула, Красноармейский пр-т, 14-б

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Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ

Фото: Андрей СМИРНОВ