Улицу Кутузова и Доктора Гумилевской в Туле соединит виадук
Решение о строительстве виадука Пролетарском округе Тулы было принято по просьбе туляков. Существующий железнодорожный переезд не справляется с большим количеством транспорта, а виадук позволит, наконец, решить проблему дорожных заторов.
В настоящее время начаты подготовительные работы для строительства моста.
По планам, виадук продолжит улицу Кутузова, пройдет в районе трамвайного кольца «Криволучье» и выйдет на улицу Доктора Гумилевской.
В зону строительства попадет гаражный кооператив №18, в связи с чем запланирован снос 80 гаражей из 560.
В декабре 2018 года на месте уже начнутся проектно-изыскательские работы.
Сейчас главное управление по Пролетарскому территориальному округу ведет работу с владельцами гаражей и сараев, которые стоят на месте будущей стройплощадки.
- В зону отчуждения попадают около 80 гаражей. Их придется снести. Многие гаражи и сараи брошены, на какие-то есть документы у владельцев, на какие-то нет. Мы ждем всех владельцев гаражей в главном управлении.
Владельцев гаражей приглашают в кабинет №14 территориального управления по Пролетарскому округу Тулы по адресу: ул. Марата, д. 162а.
Телефон для справок 41-02-51.
При себе нужно иметь правоустанавливающие документы на строение, если таковые есть.