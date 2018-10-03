Улицу Кутузова и Доктора Гумилевской в Туле соединит виадук

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-03T14:58:54+03:00

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Решение о строительстве виадука Пролетарском округе Тулы было принято по просьбе туляков. Существующий железнодорожный переезд не справляется с большим количеством транспорта, а виадук позволит, наконец, решить проблему дорожных заторов.

В настоящее время начаты подготовительные работы для строительства моста.

По планам, виадук продолжит улицу Кутузова, пройдет в районе трамвайного кольца «Криволучье» и выйдет на улицу Доктора Гумилевской.

В зону строительства попадет гаражный кооператив №18, в связи с чем запланирован снос 80 гаражей из 560.

В декабре 2018 года на месте уже начнутся проектно-изыскательские работы.

Сейчас главное управление по Пролетарскому территориальному округу ведет работу с владельцами гаражей и сараев, которые стоят на месте будущей стройплощадки.

- В зону отчуждения попадают около 80 гаражей. Их придется снести. Многие гаражи и сараи брошены, на какие-то есть документы у владельцев, на какие-то нет. Мы ждем всех владельцев гаражей в главном управлении.

Владельцев гаражей приглашают в кабинет №14 территориального управления по Пролетарскому округу Тулы по адресу: ул. Марата, д. 162а.

Телефон для справок 41-02-51.

При себе нужно иметь правоустанавливающие документы на строение, если таковые есть.