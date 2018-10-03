В Донском открыли новый изолятор временного содержания

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-03T14:47:11+03:00

В новом здании учтены не только все нормы прав человека по содержанию подозреваемых и обвиняемых, но и созданы комфортные условия службы для сотрудников полиции

3 октября 2018 года, в городе Донском Тульской области торжественно открыли и ввели в эксплуатацию новое здание изолятора временного содержания (ИВС).

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Помещения его соответствуют всем требованиям международных стандартов и российского законодательства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В одноэтажном здании ИВС на общей площади более 1000 кв. м размещены 30 койко-мест, дежурная часть, комната для свиданий, комната личного состава, кабинеты, комната психологической разгрузки, спецчасть, санузлы, душевая, комнаты хранения, комната подогрева пищи, санпропускник, медицинский блок с кабинетом врача, камеры, прогулочный двор.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Учтены не только все нормы прав человека по содержанию подозреваемых и обвиняемых, но и созданы комфортные условия службы для сотрудников полиции.

- В разных районах Тульской области за последние годы построено уже четвертое здание изоляторов, проводится весь комплекс работ по соблюдению прав человека при содержании подозреваемых и обвиняемых в условиях ИВС, - подчеркнул начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин.