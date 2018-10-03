Механик «Тулачермета» ответит в суде за смерть слесаря

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-03T14:38:33+03:00

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45-летний механик механослужбы кислородно-конвертерного цеха ООО «Тулачермет-Сталь» обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое повлекло смерть человека.

Как сообщает прокуратура Тульской области, утром 19 июня 2018 года по строительной площадке предприятия перемещали чугунозаливочный ковш высотой 5,082 м.

На одном из участков транспортировка проходила под воздушной линией электропередач, и ковш не смог бы проскочить, не затронув провода.

Тогда механик цеха МС ККЦ, несмотря на запрет руководителя на продолжение работ, дал указание троим работникам подняться на ковш и при помощи деревянных досок поднять кабель высоковольтной линии, чтобы тем самым обеспечить возможность беспрепятственного провоза под ней негабаритного груза.

Но после того, как работники выполнили поручение механика, кабель высоковольтной линии 6 кВ сорвался с деревянной доски, которую держал слесарь-ремонтник и попал ему на руку. Мужчину поразило электричеством. Он умер на месте.

Обвиняемый механик находится под подписками о невыезде и надлежащем поведении. Его ждет скамья подсудимых.