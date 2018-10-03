Как у тульских пенсионеров выманивают деньги

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-03T13:02:51+03:00

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С наступлением осени, когда у работающих туляков закончились отпуска и начались трудовые будни, старшие родственники большую часть дня остаются в доме одни. Об этой особенности прекрасно знают жадные до наживы люди, которых в «высокий» сезон появляется, что осенних яблок.

Пожилых часто сравнивают с маленькими детьми. Доля правды в этом действительно есть. Иногда люди с возрастом становятся такими же наивными, не ориентируются в современных реалиях. Историй об обманутых стариках множество, но это не спасает очередного пенсионера от неприятностей.

На тихой улочке

Корреспонденты «Комсомольской правды» приехали по звонку обеспокоенных родственников на одну из тульских окраин к пенсионерке Валентине Александровне Крючковой, ставшей жертвой беспринципных людей.

Пока добирались по адресу, шумный город сменили сначала промзоны, а потом появились улочки с частными домами и символическими заборами. С первого взгляда понятно, что в таких домах, скорее всего, живут пожилые люди. Найти нужный дом удалось не сразу, номеров на фасадах нет. Зато калитки не заперты: в поисках нужного дома мы без труда прошли в несколько соседних дворов.

Валентина Александровна лично нас встретила и подтвердила догадку: «У нас тут очень хороший поселок. Все друг друга знаем, соседи всегда помогают и доверяют друг другу».

Бабушка очень словоохотлива, пока подбирались к сути, она рассказала о своей жизни. 77-летняя женщина много лет проработала на «вредной работе» на заводе «Штамп». Имеет знаки отличия и награды, ветеран труда. «Правда, пенсия небольшая, - сокрушается Валентина Александровна. -14 тысяч». Ее муж, ныне покойный, сорок лет проработал на молоковозе, чем и заслужил добротный дом, в котором выросли дети, а сейчас приезжают погостить внуки и правнуки.

Но так случилось, что 20 сентября текущего года пожилая женщина была в доме одна.

Надо значит надо

- Никаких объявлений, извещений о замене электрических счетчиков не было. Они пришли, сказали, что из электросетей. Я впустила в дом, думала, будут снимать показания, - рассказывает о своей беде Валентина Александровна. – Удостоверений не показывали, но поскольку это были две женщины, подозрений у меня не возникло.

Когда незваные гостьи посмотрели на прибор учета, то сообщили хозяйке дома, что счетчик установлен в 2005 году и его нужно менять.

- Я, как человек законопослушный, старой закалки, согласилась. Надо значит надо. Тем более, мне сказали, что если я этого не сделаю, квитанции мне будут присылать по усредненному нормативу, а это дорого, - продолжает повествование Валентина Александровна. - Женщины предложили вызвать электрика, чтобы сделать установку прямо сейчас. Он пришел быстро, наверное, был не занят.

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За выполненные работы пенсионерка заплатила 2 900 рублей. Попались на удочку, по словам бабушки, и еще несколько соседей. Правда, раскошелились на разные суммы: кто больше, кто меньше.

Лишние хлопоты

Когда в происшедшем стал разбираться внук, Сергей Крючков, выяснилось, что счетчик можно было эксплуатировать до 2021 года, а ООО «Городской энергетический сервис», осуществивший замену прибора учета, не имеет права его зарегистрировать.

- Бабушка очень болезненно восприняла обман. Ведь в документах, которые остались у нее на руках, подчеркнуто, что замена произведена по собственному желанию, но преподносилось все, как необходимость. Мы вызывали специалиста «ТНС энерго Тула», сейчас на приборе стоит временная пломба. То, что счетчик был установлен сторонней организацией, усложнило порядок его регистрации. Бабушке нужно ехать на проспект Ленина, это на другом конце города, писать заявление, чтобы его опломбировали. Она переживает о дополнительных издержках, но для нас важно, чтобы эта история быстрее закончилась и бабушка перестала беспокоиться, - поясняет Сергей.

Такой вот прибыльный бизнес. Собрав в день несколько заказов, можно получить неплохие деньги за ненужный счетчик. И при этом не нести никакой ответственности за свою работу. А совесть в этой сделке не входит в перечень услуг.

- Чтобы старшие родственники не стали жертвами обмана, нужно научить их быть бдительными: не пускать посторонних в дом, по любым вопросам звонить детям или внукам, - советует семья Крючковых. - Нельзя, чтобы пожилой человек оставался один на один в сложной ситуации.

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Официально

01.10.2018 г. от данного потребителя в адрес компании «ТНС энерго Тула» поступили заявление о распломбировке индивидуального прибора учета (ИПУ) и о вводе в эксплуатацию нового ИПУ. Данные заявления будут рассмотрены, по указанному адресу будут направлены представители компании для выяснения ситуации на месте и оформления требуемых документов. На основании полученных документов будет принято решение по данному потребителю, согласно законодательству РФ.

Справка «КП»

Замена прибора учета – это комплекс последовательных мероприятий, имеющих строгую очередность:

обращение в «ТНС энерго Тула» для согласования даты проверки;

осмотр счетчика специалистами с оформлением акта;

замена счетчика (демонтаж и установка нового);

обращение для согласования даты ввода установленного ИПУ в эксплуатацию и его опломбировки;

ввод в эксплуатацию (составление акта и опломбировка).

Самовольный демонтаж и нарушение пломб расценивается как несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, что впоследствии повлечет за собой составление акта о выявлении несанкционированного подключения и доначисление платы за коммунальную услугу.