Рыцарь в гламурном шлеме: в соцсетях гуляет фото ребенка с ведром на голове
По голубой курточке можно предположить, что под "шлемом" прячется мальчик
Фото: соцсети
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Обычное октябрьское утро туляка раскрасил малыш в необычном головном уборе - розовом ведре. Пройти мимо такого забавного явления местный житель не смог, и вот - фото ребенка уже разлетелось по соцсети, вызвав шквал эмоций у горожан.
В кадре "рыцарь" дежит за руку маму и гордо шагает мимо троллейбусной остановки по улице 9 мая в Туле.
По голубой курточке можно предположить, что под "шлемом" прячется мальчик - юный защитник Родины, избравший весьма оригинальную экипировку.
Но и не исключено, что это вовсе не "броня", а модный осенний лук начинающего модельера.