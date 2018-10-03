Рыцарь в гламурном шлеме: в соцсетях гуляет фото ребенка с ведром на голове

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-03T10:13:49+03:00

По голубой курточке можно предположить, что под "шлемом" прячется мальчик

Изменить размер текста: A A

Обычное октябрьское утро туляка раскрасил малыш в необычном головном уборе - розовом ведре. Пройти мимо такого забавного явления местный житель не смог, и вот - фото ребенка уже разлетелось по соцсети, вызвав шквал эмоций у горожан.

В кадре "рыцарь" дежит за руку маму и гордо шагает мимо троллейбусной остановки по улице 9 мая в Туле.

По голубой курточке можно предположить, что под "шлемом" прячется мальчик - юный защитник Родины, избравший весьма оригинальную экипировку.

Но и не исключено, что это вовсе не "броня", а модный осенний лук начинающего модельера.