Тульские стоматологи проверят всех желающих на рак
Туляки смогут пройти обследование без предварительной записи
При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС
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«Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводит Дни открытых дверей. 6 октября стоматологи будут принимать с 9:00 до 15:00.
Акция пройдет по адресу: г. Тула, филиал №3;
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.