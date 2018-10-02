2018-10-02T15:44:22+03:00
Здоровье

Тульские стоматологи проверят всех желающих на рак

Туляки смогут пройти обследование без предварительной записи
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛСПри себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС
Изменить размер текста:

«Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводит Дни открытых дверей. 6 октября стоматологи будут принимать с 9:00 до 15:00.

Акция пройдет по адресу: г. Тула, филиал №3;

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У человека обнаружен новый орган - он защищает от страшных болезней
Неизвестный ранее орган относится к иммунной системе человека, помогает распознавать вирусы. Исследователи называют это сенсацией в научно-медицинской биологии и уверены, что открытие поможет в разработке более эффективных вакцин от опасных инфекций
17 лет без отпуска и 120 рабочих часов в неделю: Привычки Илона Маска, которые могут убить
Глава Tesla как-то поделился, что является трудоголиком. Его рабочий день длится по 17 часов, а полноценный отдых был в последний раз в 2001 году. Медики уверены, что такой ритм жизни не проходит бесследно
Новости 24
Жительница Тульской области поймана на попытке получить наркотики из-за рубежа
В Пролетарском округе открыли Доску Почета с фотографиями туляков
В Тульской области от гриппа уже привились 270 138 человек
Послание красным маркером: тулячка осуждена за угрозы судье
В Тульской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне
В 1287 жилых домах Тулы пущено тепло
В Тульской области проходит региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»
В Тульском музее оружия пройдет выставка «Техника в масштабе»
9 октября жители Тульской области смогут задать вопросы должностным лицам органов власти и учреждений
В Туле вручили премии регионального правительства для поддержки талантливой молодежи
Тульские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по маунтинбайку
В Туле в районе Басово произошло массовое ДТП
Туляк прописал в «резиновой» квартире 38 мигрантов
Новомосковск вошел в ТОП-3 городов с лучшим общественным транспортом
В тульской филармонии выступит камерный оркестр Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы"
В Новомосковске работник попался на краже газовых колонок со склада
На трассе в Туле "Киа" столкнулась лоб в лоб с "Фольксвагеном"
В Узловой "Газель" сбила девятилетнего мальчика
В Туле готовят к посадке около 500 деревьев, более 5000 кустарников и 50 000 цветов
В Туле прошел митинг памяти Василия Грязева
В Тульской области запустили новое предприятие по производству цементных плит
В 1185 жилых домах Тулы пущено тепло
В Тульской области приняли закон, устанавливающий специальный срок давности привлечения муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения
Что фиксируют комплексы фотофиксации на дорогах Тульской области
В Туле старостам населенных пунктов выдают ревуны и мегафоны
«Русский пазл»: выставка в Доме Крафта
На Шипиловском полигоне взорвали артиллерийский снаряд
Котельные Тулы начали подавать тепло в многоквартирные дома
Ремонт дорог по ночам в Туле не будет считаться нарушением покоя граждан