Тульские стоматологи проверят всех желающих на рак

2 Окт. 23:00 2018-10-02T15:44:22+03:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС

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«Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводит Дни открытых дверей. 6 октября стоматологи будут принимать с 9:00 до 15:00.

Акция пройдет по адресу: г. Тула, филиал №3;

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.