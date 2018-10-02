СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-02T13:52:31+03:00

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В Тульской области множатся слухи о якобы участившихся случаях похищения детей. В социальных сетях распространяется ролик, на котором воспроизводится голосовое сообщение в мессенджере WhatsApp. В нем перепуганная мама одной из учениц рассказывает о случае около одной из школ города.

В один из дней якобы две девочки шли из школы. Мама шла чуть позади. К школьницам подошла женщина и попросила сфотографировать ее. Как только девочки отреагировали на ее просьбу, женщина начала их отводить в сторону, подталкивая детей к открытой двери машины, на которой приехала. При этом внутри автомобиля находился мужчина. Когда женщина и мужчина поняли,что дети находятся в сопровождении взрослых, сразу скрылись.

Аналогичные видео всплывали в Москве, Омске и других городах и даже в Крыму. В Тульской области фейк всплыл после того, как школьница скинула в чат класса видео, найденное на просторах интернета. Одна из мам, читающих этот чат, решила, что дело происходит с этой школьницей, и сразу стала бить тревогу по всем друзьям и знакомым. В полицию при этом не обращалась. Об этом сообщил «КП-Тула» информированный источник.

Однако подлинность этого видео вызывает сомнения у правоохранителей. В ходе проверки в полиции Новомосковска попытки похищения не подтвердились.