2018-10-02T13:52:31+03:00
Общество

В Тульской области множатся слухи о якобы участившихся случаях похищения детей

В Новомосковске попытки похищения не подтвердились
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области множатся слухи о якобы участившихся случаях похищения детей. В социальных сетях распространяется ролик, на котором воспроизводится голосовое сообщение в мессенджере WhatsApp. В нем перепуганная мама одной из учениц рассказывает о случае около одной из школ города.

В один из дней якобы две девочки шли из школы. Мама шла чуть позади. К школьницам подошла женщина и попросила сфотографировать ее. Как только девочки отреагировали на ее просьбу, женщина начала их отводить в сторону, подталкивая детей к открытой двери машины, на которой приехала. При этом внутри автомобиля находился мужчина. Когда женщина и мужчина поняли,что дети находятся в сопровождении взрослых, сразу скрылись.

Аналогичные видео всплывали в Москве, Омске и других городах и даже в Крыму. В Тульской области фейк всплыл после того, как школьница скинула в чат класса видео, найденное на просторах интернета. Одна из мам, читающих этот чат, решила, что дело происходит с этой школьницей, и сразу стала бить тревогу по всем друзьям и знакомым. В полицию при этом не обращалась. Об этом сообщил «КП-Тула» информированный источник.

Однако подлинность этого видео вызывает сомнения у правоохранителей. В ходе проверки в полиции Новомосковска попытки похищения не подтвердились.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Олег Зайцев, доктор медицинских наук: Алкоголь в любых дозах - одурачивание! Вот когда это поймем, тогда и не будем гадать, с какого возраста можно выпивать...
Известный психиатр попытался растолковать это нашему обозревателю в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
В Тульской области стартовал второй этап Всероссийской тренировки по гражданской обороне
В 1287 жилых домах Тулы пущено тепло
В Тульской области проходит региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России»
В Тульском музее оружия пройдет выставка «Техника в масштабе»
9 октября жители Тульской области смогут задать вопросы должностным лицам органов власти и учреждений
В Туле вручили премии регионального правительства для поддержки талантливой молодежи
Тульские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по маунтинбайку
В Туле в районе Басово произошло массовое ДТП
Туляк прописал в «резиновой» квартире 38 мигрантов
Новомосковск вошел в ТОП-3 городов с лучшим общественным транспортом
В тульской филармонии выступит камерный оркестр Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы"
В Новомосковске работник попался на краже газовых колонок со склада
На трассе в Туле "Киа" столкнулась лоб в лоб с "Фольксвагеном"
В Узловой "Газель" сбила девятилетнего мальчика
В Туле готовят к посадке около 500 деревьев, более 5000 кустарников и 50 000 цветов
В Туле прошел митинг памяти Василия Грязева
В Тульской области запустили новое предприятие по производству цементных плит
В 1185 жилых домах Тулы пущено тепло
В Тульской области приняли закон, устанавливающий специальный срок давности привлечения муниципальных служащих к ответственности за коррупционные правонарушения
Что фиксируют комплексы фотофиксации на дорогах Тульской области
В Туле старостам населенных пунктов выдают ревуны и мегафоны
«Русский пазл»: выставка в Доме Крафта
На Шипиловском полигоне взорвали артиллерийский снаряд
Котельные Тулы начали подавать тепло в многоквартирные дома
Ремонт дорог по ночам в Туле не будет считаться нарушением покоя граждан