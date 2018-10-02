Большой футбольный праздник в Туле: матч Россия – Македония на стадионе «Арсенал»

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-02T10:11:47+03:00

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12 октября 2018 года на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле пройдет матч между молодежными сборными России и Македонии.

Отметим, что национальная и молодежная сборные России продолжают свое турне по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей Чемпионата Европы U21. Одновременно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом. Вслед за Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом к ним присоединится и Тула.

За два часа до начала матча на стадионе «Арсенал» гостей ждут уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое.

Начало встречи в 19:00.

Вход свободный.