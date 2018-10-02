СЕГОДНЯ 08:30 2018-10-02T10:52:00+03:00

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В Тульской области сохранят региональные льготы и меры соцподдержки для лиц предпенсионного возраста. Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области».

Мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины в возрасте 55 лет, вне зависимости от назначения пенсии, получат льготы по уплате транспортного налога и другие меры социальной поддержки в размерах и объемах, ранее установленных региональным законодательством для лиц пенсионного возраста.

Льготами смогут воспользоваться Герои Советского Союза, России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; ветераны труда; сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, ветеринарной службы и организаций соцобслуживания в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и проживающие на селе; граждане, получающие путевки в дома системы соцобслуживания; лица, имеющие звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер России».

Граждане, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, определяемый в соответствии с федеральным законодательством, смогут воспользоваться 50-процентной льготой по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно.

Собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 или 80 лет, получат компенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт, если в составе семьи совместно с ними проживают граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающие пенсию по старости и имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.