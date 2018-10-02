2018-10-01T17:00:39+03:00
Происшествия

Двое туляков пытались вынести почти две тонны цветного металла из оборонного предприятия

Суд назначил каждому мужчине штрафы в размере 150 000 рублей
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Суд признал виновными 53-летнего и 68-летнего жителей г. Тулы по статье «покушение на кражу».

Водитель и мастер заготовительного участка АО «НПО «СПЛАВ», согласно заранее распределенным ролям, погрузили в кузов грузовика цветной металл общим весом 1,46 тонн стоимостью 179 145,84 рубля и прикрыли его мусором.

Однако при попытке его вывезти с охраняемой территории водитель был задержан сотрудниками экономической безопасности предприятия. Цветной металл изъят.

Суд назначил каждому мужчине штрафы в размере 150 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает прокуратура области.

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