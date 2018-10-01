Погода в Туле 2 октября: ветрено, +12°С
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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2 октября 2018 года в Туле и области ночью переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Ветер южной четверти с порывами 4-9 м/с.
Днем облачно. Дождь, местами небольшой (по данным сайта Метеоинфо до 6 мм).
Ветер южной четверти с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -1…+4°С, днем +7…+12°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.