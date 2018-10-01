Погода в Туле 2 октября: ветрено, +12°С

Геннадий Онищенко: "А запрещать секс до 21 года и продавать презервативы по паспорту мы не собираемся"

В этом экс-главсанврач России, первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию "признался" в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]