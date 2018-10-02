Куда и как обращаться по вопросам отопления?

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-01T16:54:29+03:00

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В течение 3 дней с начала отопительного сезона на сайтах администраций муниципальных образований и на портале «Открытый регион 71» (or71.ru) размещаются графики запуска объектов систем теплоснабжения.

Также информацию о сроках начала подачи тепловой энергии во внутридомовые системы теплоснабжения управляющие организации размещают на подъездах жилых домов.

Если у Вас возникнут вопросы или проблемы в связи с подачей тепла, Вы можете обратиться за справкой и помощью по следующим каналам связи:

1. В управляющую организацию (в управляющую компанию, к председателю ТСЖ). Круглосуточно.

2. Если проблема не решена, нужно звонить на «горячую линию» по прохождению отопительного сезона администрации муниципального образования. Также можно звонить на телефон ЕДДС или ресурсоснабжающих организаций. Круглосуточно.

3. Можно обратиться в отдел ЖКХ администрации Вашего муниципального образования. В дневное время.

Контакты управляющих организаций можно узнать на официальном сайте «ГИС ЖКХ» (dom.gosuslugi.ru), для этого необходимо перейти во вкладку «Реестр поставщиков информации», а затем через поиск выбрать нужную организацию. В появившейся карточке организации будет доступен контактный телефон диспетчерской службы.

Телефоны «горячих линий» по прохождению отопительного сезона размещены на сайтах администраций муниципалитетов и министерства строительства и ЖКХ Тульской област