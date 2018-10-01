В Тульской области сотрудники УФСИН обнаружили 45 осужденных, уклоняющихся от наказаний
В Тульской области группа розыска оперативного отдела УФСИН обнаружила 45 осужденных, уклоняющихся от различных видов наказаний. За текущий период времени проведены 3 региональные оперативно-профилактические операции «Розыск» и 1 межгосударственная операция.
Для проведения данных оперативно–розыскных мероприятий привлекалось максимальное количество сотрудников из подразделений и служб УФСИН, задействовался служебный автотранспорт подведомственных учреждений. В ходе операций была осуществлена проверка 308 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц.
В результате проведенных операций «Розыск», в которых в общей сложности было задействовано 295 сотрудников уголовно-исполнительной системы.
По розыскным заданиям из других регионов группой розыска за истекший период установлено 3 лица, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.