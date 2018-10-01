2018-10-01T13:08:04+03:00
Общество

Где стоят треноги ГИБДД в Тульской области

Публикуем список адресов размещения комплексов фотофиксации в регионе
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Андрей СМИРНОВФото: Андрей СМИРНОВ
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На территории Тульской области расположены 90 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

1. ТО, г. Алексин, ул. Радбужская, д.73;

2. ТО, г. Алексин, ул. Городская дорога, 0 км + 898 м;

3. г. Тула, ул. Октябрьская, д.198;

4. а/д "Алексин - Заокский" 0км+710м, н.п. Ботня;

5. г. Тула, с.п. Плеханово, ул. Ленина д.40;

6. г. Тула, ул. Октябрьская, д.82;

7. г. Тула, Новомосковское шоссе, д.2;

8. г. Тула, пр. Ленина, д.76;

9. г. Тула, ул. Рязанская, 48в;

10. а/д "Тула - Новомосковск", 17км, 594м;

11. г. Тула, Одоевское шоссе, д.66;

12. г. Тула, Щекинское шоссе, д.3;

13. г. Тула, ул. Октябрьская, д.157;

14. а/д "Щекино - Липки - Киреевск", г Липки, ул. Октябрьская, д.2а;

15. а/д "Тула - Новомосковск" 14км, 900м, н.п. Сергиевское;

16. г. Тула, ул. Пролетарская, д.2а;

17. г. Тула, ул. Пролетарская, д.1б/1;

18. ТО, г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы/ул.Беговая д.10А;

19. а/д "Лопатково - Ефремов" 21км, 890м, п. Марьино;

20. а/д "Лопатково - Ефремов" 24км, 597м, п. Теплое;

21. а/д "Тула - Белев" 9км, 917м, п. Мыза;

22. г. Тула, ул. Станиславского, д.78;

23. а/д "Тула - Белев" 63км, 785м, п. Северо - Одоевское Лесничество;

24. г. Тула, ул. Кутузова, д.43;

25. г. Тула, Московское шоссе, д.40А;

26. М2 "Крым" 132км, 740м, н.п. Домненские Дворики (старое направление);

27. М2 "Крым" 142км, 640м, н.п. Ненашево (старое направление);

28. М2 "Крым" 116км, 603м, н.п. Яковлево (старое направление);

29. а/д "Железня - Алексин" 13км, 557м, п. Казначеево;

30. а/д "Быковка - Богородицк" н.п. Дедилово, ул. Советская, д.51;

31. а/д "Тула - Новомосковск" 9км, д. Большая Еловая;

32. а/д "Тула - Новомосковск" 22км, 405м, д. Большие Калмыки;

33. ТО, г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д.3;

34. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 71км, 720м;

35. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 79км, 807м, н.п. Старо-Петрищево;

36. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 116км, 080м, г. Тула, Веневское ш., д.24;

37. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 120км, 825м, н.п Медвенка;

38. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 139км, 855м, н.п. Анишино;

39. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 149км, 684м, н.п. Засечный;

40. ТО, Р140, Тула-Новомосковск, 39км, 715м, н.п. 5-я Пятилетка;

41. а/д "Кашира - С.Пруды - Кимовск - Узловая" 137км, 515м, н.п. Васильевка;

42. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 96км, 133м, н.п. Иншинский;

43. ТО, М4 Дон, 134км, 485м;

44. ТО, М4 Дон, 143км, 204м;

45. ТО, М4 Дон, 146км, 500м;

46. ТО, М4 Дон, 153км, 492м;

47. ТО, М4 Дон, 191км, 614м;

48. ТО, М4 Дон, 199км, 530м;

49. ТО, М4 Дон, 205км, 230м;

50. ТО, М4 Дон, 213км, 325м;

51. ТО, М4 Дон, 217км, 935м;

52. ТО, М4 Дон, 220км, 860м;

53. ТО, М4 Дон, 286км, 727м;

54. ТО, М4 Дон, 324км, 905м;

55. ТО, М4 Дон, 326км, 925м;

56. ТО, М4 Дон, 228км, 400м, н.п. Крутой Верх (альтернативная);

57. ТО, М4 Дон, 254км, 487м, н.п. Кузовка (альтернативная);

58. ТО, М4 Дон, 311км, 410м, н.п. Чернятино (альтернативная);

59. ТО, М-2 Крым, 4км, 183м, н.п. Семеновка;

60. ТО, М-2 Крым, 31км, 320м, юж. подход к г. Тула, н.п. Ясная Поляна;

61. ТО, М-2 Крым, 134км, 252м;

62. ТО, М-2 Крым, 144км, 771м;

63. ТО, М-2 Крым, 154км, 400м;

64. ТО, М-2 Крым, 167км, 691м, н.п. Севрюково;

65. ТО, М-2 Крым, 170км, 155м;

66. ТО, М-2 Крым, 179км, 345м;

67. ТО, М-2 Крым, 205км, 360м, н.п. Первомайский;

68. ТО, М-2 Крым, 208км, 536м, н.п. Тросна;

69. ТО, М-2 Крым, 215км, 773м;

70. ТО, М-2 Крым, 221км, 076м, н.п. Солова;

71. ТО, М-2 Крым, 222км, 550м, н.п. Карамышево;

72. ТО, М-2 Крым, 228км, 180м, н.п. Лапотково;

73. ТО, М-2 Крым, 245км, 177м, г. Плавск;

74. ТО, М-2 Крым, 254км, 724м, н.п. Свободный Серп;

75. ТО, М-2 Крым, 258км, 474м, н.п. Петровка;

76. ТО, М-2 Крым, 266км, 708м, н.п. Кондыревка;

77. ТО, М-2 Крым, 271км, 283м, н.п. Поповка;

78. ТО, М-2 Крым, 284км, 896м, н.п. Чернь;

79. ТО, г. Новомосковск, ул.Первомайская д.81;

80. ТО, г. Щекино, ул. Советская, д. 11;

81. г. Тула, пр-т Ленина, д.137;

82. г. Тула, пр-т Ленина, д.145;

83. а/д "Алексин - Першино" 22км +600м, н.п. Поповка;

84. ТО, а/д М2 «Крым», 210 км;

85. ТО, а/д Р-132 «К.Т.М.Р.», 82 км;

86. г. Тула, ул. Восточный обвод, 1 км, 900 м;

87. г. Тула, ул. Калинина-Ложевая к ул. Кирова/к ул. Металлургов;

88. г. Тула, ул. Советская, ул. Мосина;

89. г. Тула, ул. Октябрьская, д. 97;

90. ТО, а/д М-2 «Крым, 36км, 170 м.1. ТО, г. Алексин, ул. Радбужская, д.73;

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