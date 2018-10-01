Где стоят треноги ГИБДД в Тульской области
На территории Тульской области расположены 90 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
1. ТО, г. Алексин, ул. Радбужская, д.73;
2. ТО, г. Алексин, ул. Городская дорога, 0 км + 898 м;
3. г. Тула, ул. Октябрьская, д.198;
4. а/д "Алексин - Заокский" 0км+710м, н.п. Ботня;
5. г. Тула, с.п. Плеханово, ул. Ленина д.40;
6. г. Тула, ул. Октябрьская, д.82;
7. г. Тула, Новомосковское шоссе, д.2;
8. г. Тула, пр. Ленина, д.76;
9. г. Тула, ул. Рязанская, 48в;
10. а/д "Тула - Новомосковск", 17км, 594м;
11. г. Тула, Одоевское шоссе, д.66;
12. г. Тула, Щекинское шоссе, д.3;
13. г. Тула, ул. Октябрьская, д.157;
14. а/д "Щекино - Липки - Киреевск", г Липки, ул. Октябрьская, д.2а;
15. а/д "Тула - Новомосковск" 14км, 900м, н.п. Сергиевское;
16. г. Тула, ул. Пролетарская, д.2а;
17. г. Тула, ул. Пролетарская, д.1б/1;
18. ТО, г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы/ул.Беговая д.10А;
19. а/д "Лопатково - Ефремов" 21км, 890м, п. Марьино;
20. а/д "Лопатково - Ефремов" 24км, 597м, п. Теплое;
21. а/д "Тула - Белев" 9км, 917м, п. Мыза;
22. г. Тула, ул. Станиславского, д.78;
23. а/д "Тула - Белев" 63км, 785м, п. Северо - Одоевское Лесничество;
24. г. Тула, ул. Кутузова, д.43;
25. г. Тула, Московское шоссе, д.40А;
26. М2 "Крым" 132км, 740м, н.п. Домненские Дворики (старое направление);
27. М2 "Крым" 142км, 640м, н.п. Ненашево (старое направление);
28. М2 "Крым" 116км, 603м, н.п. Яковлево (старое направление);
29. а/д "Железня - Алексин" 13км, 557м, п. Казначеево;
30. а/д "Быковка - Богородицк" н.п. Дедилово, ул. Советская, д.51;
31. а/д "Тула - Новомосковск" 9км, д. Большая Еловая;
32. а/д "Тула - Новомосковск" 22км, 405м, д. Большие Калмыки;
33. ТО, г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д.3;
34. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 71км, 720м;
35. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 79км, 807м, н.п. Старо-Петрищево;
36. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 116км, 080м, г. Тула, Веневское ш., д.24;
37. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 120км, 825м, н.п Медвенка;
38. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 139км, 855м, н.п. Анишино;
39. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 149км, 684м, н.п. Засечный;
40. ТО, Р140, Тула-Новомосковск, 39км, 715м, н.п. 5-я Пятилетка;
41. а/д "Кашира - С.Пруды - Кимовск - Узловая" 137км, 515м, н.п. Васильевка;
42. ТО, Р132, К.Т.М.Р., 96км, 133м, н.п. Иншинский;
43. ТО, М4 Дон, 134км, 485м;
44. ТО, М4 Дон, 143км, 204м;
45. ТО, М4 Дон, 146км, 500м;
46. ТО, М4 Дон, 153км, 492м;
47. ТО, М4 Дон, 191км, 614м;
48. ТО, М4 Дон, 199км, 530м;
49. ТО, М4 Дон, 205км, 230м;
50. ТО, М4 Дон, 213км, 325м;
51. ТО, М4 Дон, 217км, 935м;
52. ТО, М4 Дон, 220км, 860м;
53. ТО, М4 Дон, 286км, 727м;
54. ТО, М4 Дон, 324км, 905м;
55. ТО, М4 Дон, 326км, 925м;
56. ТО, М4 Дон, 228км, 400м, н.п. Крутой Верх (альтернативная);
57. ТО, М4 Дон, 254км, 487м, н.п. Кузовка (альтернативная);
58. ТО, М4 Дон, 311км, 410м, н.п. Чернятино (альтернативная);
59. ТО, М-2 Крым, 4км, 183м, н.п. Семеновка;
60. ТО, М-2 Крым, 31км, 320м, юж. подход к г. Тула, н.п. Ясная Поляна;
61. ТО, М-2 Крым, 134км, 252м;
62. ТО, М-2 Крым, 144км, 771м;
63. ТО, М-2 Крым, 154км, 400м;
64. ТО, М-2 Крым, 167км, 691м, н.п. Севрюково;
65. ТО, М-2 Крым, 170км, 155м;
66. ТО, М-2 Крым, 179км, 345м;
67. ТО, М-2 Крым, 205км, 360м, н.п. Первомайский;
68. ТО, М-2 Крым, 208км, 536м, н.п. Тросна;
69. ТО, М-2 Крым, 215км, 773м;
70. ТО, М-2 Крым, 221км, 076м, н.п. Солова;
71. ТО, М-2 Крым, 222км, 550м, н.п. Карамышево;
72. ТО, М-2 Крым, 228км, 180м, н.п. Лапотково;
73. ТО, М-2 Крым, 245км, 177м, г. Плавск;
74. ТО, М-2 Крым, 254км, 724м, н.п. Свободный Серп;
75. ТО, М-2 Крым, 258км, 474м, н.п. Петровка;
76. ТО, М-2 Крым, 266км, 708м, н.п. Кондыревка;
77. ТО, М-2 Крым, 271км, 283м, н.п. Поповка;
78. ТО, М-2 Крым, 284км, 896м, н.п. Чернь;
79. ТО, г. Новомосковск, ул.Первомайская д.81;
80. ТО, г. Щекино, ул. Советская, д. 11;
81. г. Тула, пр-т Ленина, д.137;
82. г. Тула, пр-т Ленина, д.145;
83. а/д "Алексин - Першино" 22км +600м, н.п. Поповка;
84. ТО, а/д М2 «Крым», 210 км;
85. ТО, а/д Р-132 «К.Т.М.Р.», 82 км;
86. г. Тула, ул. Восточный обвод, 1 км, 900 м;
87. г. Тула, ул. Калинина-Ложевая к ул. Кирова/к ул. Металлургов;
88. г. Тула, ул. Советская, ул. Мосина;
89. г. Тула, ул. Октябрьская, д. 97;
90. ТО, а/д М-2 «Крым, 36км, 170 м.1. ТО, г. Алексин, ул. Радбужская, д.73;