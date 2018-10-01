Под Тулой бабушка в красном платочке ложится на дорогу, чтобы выманить деньги у водителей
Фото предприимчивой пенсионерки появилось в сети с подписью "Внимание, аферистка!"
Фото: Тула Жесть
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На дороге, ведущей в город Щекино Тульской области, пожилая женщина с палочкой и в красном платке на голове обманывает неравнодушных автомобилистов.
По словам очевидцев в соцсети, старушка ложится на асфальт и ждет когда ее поднимут, чтобы оказать помощь.
- Мы ее заметили, развернули машину, остановились. За нами еще одно одно авто притормозило. Подбежали, подняли. Она попросила денег. После того, как машины уехали, бабушка снова легла на асфальт, - отмечают очевидцы в группе "Тула Жесть".
Автомобилисты отмечают, что видят гражданку на данном участке дороге не первый день.