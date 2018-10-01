В Туле стартовал отопительный сезон 2018-2019
1 сентября в дома туляков пришло тепло - стартовал отопительный сезон 2018-2019.
В течение 5 дней все котельные приступят к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение 10 дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.
График подачи тепла можно посмотреть на сайте «Открытый регион 71».
С 24 сентября работает штаб по пуску тепла в социальные и жилые объекты. Он отслеживает ситуацию по подключению многоквартирных домов и социальных объектов к теплу.
Кроме того, организована работа "горячих линий" во всех округах. Они работают ежедневно с 9:00 до 18:00, а с начала отопительного сезона с 8:00 до 20:00.
Телефоны "горячих линий"
Также на холодные батареи нужно жаловаться в свою управляющую компанию.