В Туле стартовал отопительный сезон 2018-2019

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-01T10:20:30+03:00

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1 сентября в дома туляков пришло тепло - стартовал отопительный сезон 2018-2019.

В течение 5 дней все котельные приступят к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение 10 дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

График подачи тепла можно посмотреть на сайте «Открытый регион 71».

С 24 сентября работает штаб по пуску тепла в социальные и жилые объекты. Он отслеживает ситуацию по подключению многоквартирных домов и социальных объектов к теплу.

Кроме того, организована работа "горячих линий" во всех округах. Они работают ежедневно с 9:00 до 18:00, а с начала отопительного сезона с 8:00 до 20:00.

Телефоны "горячих линий"

Также на холодные батареи нужно жаловаться в свою управляющую компанию.