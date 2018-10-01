Туляки могут задать вопрос неврологу

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-01T09:17:50+03:00

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия с врачом

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В среду, 3 октября 2018 года, в редакции "Комсомольской правды в Туле" пройдет прямая линия с врачом-неврологом «КЛИНИКИ ЭКСПЕРТ ТУЛА» Юлией Рощупкиной.

- Как бороться с повышенным холестерином?

- От чего появляется звон в ушах?

- Опасные мурашки

- Головная боль, как с ней справиться?

- Обязательно ли делать МРТ при болях в спине?

На эти и другие вопросы Юлия Владимировна ответит с 16:00 до 17:00.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты: kp@tula-pressa.ru.

Телефон для туляков и жителей области (4872) 50-12-77.