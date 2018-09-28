2018-09-28T17:02:47+03:00
Происшествия

В Туле разбилась школьница: друзья рассказали подробности происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в Пролетарском округе Тулы
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Девятиклассница одной из школ в Пролетарском округе Тулы упала с высоты многоэтажки. ЧП произошло вечером 27 сентября на пересечении улиц Кирова и Епифанской. Как сообщает источник, смерть девочки наступила на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.

Близких школьницы случившееся повергло в глубокий шок. По словам ее подруг, девочка росла в благополучной семье, ее воспитывала мама. Правда, недавно у школьницы умерла бабушка. Из-за этого она очень переживала.

Из школы девочка приносила хорошие оценки. Да и в целом не была замечена в сомнительных компаниях.

Но все же один факт, который мог бы насторожить взрослых, был. Подруги утверждают, что 14-летняя школьница состояла в отношениях 23-летним молодым человеком.

- С виду все было нормально. Мы с ней иногда общались. О каких-то острых проблемах, если такие имелись, она не рассказывала, - отметила Олеся*. - Знаю, что она встречалась с 23-летним парнем. У него имелась гражданская жена и сын.

Имя изменено*

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