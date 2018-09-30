Погода в Туле на октябрь 2018: то дождь, то солнце
А в последние несколько дней месяца стоит ожидать ночных заморозков
Фото: Алексей ФОКИН
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Октябрь 2018 года в Туле будет поистине осенним.
Первые полмесяца ясное небо будет чередоваться с дождливым.
Во второй половине месяца - будет все чаще затянуто тучами.
Температура воздуха будет достигать в среднем +10°С днем и +3°C ночью.
В последние несколько дней месяца стоит ожидать ночных заморозков от -1°C...-7°C.
Атмосферное давление в среднем - 750-752 мм рт. ст..
Выпадет 52 мм осадков (8% годовой нормы).
Влажность воздуха - 82%.
Ветер преимущественно западный, 4,3 м/с.