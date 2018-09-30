2018-09-28T16:47:59+03:00
Общество

Погода в Туле на октябрь 2018: то дождь, то солнце

А в последние несколько дней месяца стоит ожидать ночных заморозков
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Октябрь 2018 года в Туле будет поистине осенним.

Первые полмесяца ясное небо будет чередоваться с дождливым.

Во второй половине месяца - будет все чаще затянуто тучами.

Температура воздуха будет достигать в среднем +10°С днем и +3°C ночью.

В последние несколько дней месяца стоит ожидать ночных заморозков от -1°C...-7°C.

Атмосферное давление в среднем - 750-752 мм рт. ст..

Выпадет 52 мм осадков (8% годовой нормы).

Влажность воздуха - 82%.

Ветер преимущественно западный, 4,3 м/с.

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