Погода в Туле 29 сентября: сильный ветер и +13°С
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Фото: Алексей ФОКИН
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29 сентября 2018 года в Туле и Тульской области ночью облачно, без осадков.
Днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
Ветер ночью западной четверти с порывами 7-12 м/с.
Днем - северной четверти с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днем +8…+13°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.