2018-09-28T16:35:42+03:00
Общество

Погода в Туле 29 сентября: сильный ветер и +13°С

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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29 сентября 2018 года в Туле и Тульской области ночью облачно, без осадков.

Днем небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ветер ночью западной четверти с порывами 7-12 м/с.

Днем - северной четверти с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью +2…+7°С, днем +8…+13°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

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