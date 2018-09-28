Врач забыл хирургический зажим в животе пациента в тульской больнице

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-28T16:26:14+03:00

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Ленинским районным судом Тульской области рассмотрено гражданское дело по иску мужчины к ГУЗ «Ленинская районная больница» и Министерству здравоохранения Тульской области о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 500 000 рублей за причинение вреда здоровью.

Как сообщили в Управлении судебного департамента региона, в связи с обострением заболевания мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение ГУЗ «Ленинская РБ». Там ему провели экстренная операция. На одиннадцатый день после ее проведения его выписали из стационара на амбулаторное долечивание.

Однако, примерно через неделю после выписки туляк стал замечать ухудшение состояния здоровья и вновь обратился в ГУЗ «Ленинская РБ». Там он провел на стационарном лечении в хирургическом отделении десять дней и был выписан домой под наблюдение участкового врача.

Поскольку состояние здоровья мужчины не улучшалось, он снова обратился в больницу. Ему было назначено обследование, и оказалось, что в брюшной полости мужчины есть инородный предмет. Он был срочно госпитализирован.

Как показала экпертиза, после операции, проведенной в ГУЗ «Ленинская РБ», врач забыл в брюшной полости мужчины хирургический зажим.

- Длительное нахождение инструмента повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, физические и нравственные страдания, связанные с повреждением здоровья, - сообщили в Управлении судебного департамента Тульской области.

Мужчина просил суд взыскать с ответчиков 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, ввиду причинения вреда здоровью.

Суд удовлетворил исковые требования частично, и с ГУЗ «Ленинская РБ» в пользу мужчины была взыскана компенсация морального вреда в размере 500000 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.