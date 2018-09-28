2018-09-28T15:07:48+03:00
Происшествия

Мама школьника, лишившегося фалангов пальцев: После ЧП в Узловском районе возбудили уголовное дело

Ранее женщина высказала опасение, что виновным в происшествии удастся избежать наказания
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В результате ЧП школьнику частично ампутировали фаланги пальцевВ результате ЧП школьнику частично ампутировали фаланги пальцев
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Мама восьмилетнего мальчика, который получил травму на каруселях в поселке Партизан Узловского района, сообщила подробности дела.

По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, ранее женщина высказала опасение, что виновным в ЧП удастся избежать наказания, т. к. у злополучных качелей на детской площадке не оказалось собственника. Следовательно, по мнению Нурьян Х., ответственность за трагический случай нести некому.

Напомним, в результате ЧП школьнику частично ампутировали фаланги пальцев. Ему предстоит перенести еще одну операцию, а затем реабилитацию.

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