Стала женой покойника ради квартиры: в Алексине осудили риелторов-мошенников

СЕГОДНЯ 14:33 2018-09-28T16:02:59+03:00

Громкое дело о покушении на мошенничество, наконец, завершилось

Изменить размер текста: A A

Криминальная история о трех риелторах из Тульской области, покойном мужчине и его гражданской жене впервые вспыла в сети в ноябре 2016 года, и только сейчас, по данным СУ СКР по Тульской области, окончательно завершилась вынесением приговора последним неосужденным фигурантам.

Напомним, в Алексине женщина-риелтор Ольга Лозина при помощи коллег - супругов Натальи и Станислава Горбулиных - мошенническим путем стала женой умершего в 2012 году Сергей Кохненко. Целью такой аферы стала квартира последнего. Вот только довести задуманное до конца троице не удалось. В игру вступила гражданская вдова почившего.

Уговорили на мошенничество

Как установило следствие, Горбулины несколько лет назад прознали, что в собственности МО г. Алексин имеется свободная квартира стоимостью 2 147 950 рублей, в которой проживал Кохненко.

Они обратились за помощью к коллеге Ольге Лозиной и уговорили пойти на мошенничество.

Риелтор согласилась и обратилась в администрацию МО г. Алексина Тульской области с заявлением о заключении договора социального найма на указанную квартиру, в котором прикинулась гражданской женой умершего мужчины и уверила, что проживала в ним квартире.

От администрации она получила отказ, и тогда пошла в суд, чтобы добиться признания ее членом семьи умершего Кохненко, а также признании ее нанимателем по договору социального найма.

К указанному исковому заявлению обвиняемые нашли лиц, которые за деньги дали ложные показания в суде. Также были представлены документы, подтверждающие расходы на похороны Кохненко, и главное - неумело слепленные на фотошопе фотографии, подтверждающие его совместное проживание с Лозиной, на которых даже ребенок сможет разглядеть монтаж. Тем не менее, исковое заявление было рассмотрено в суде и удовлетворено на основании всех представленных материалов.

С этим решением Лозина снова обратилась в администрацию муниципального образования. Там с ней все же был заключен договор социального найма квартиры.

После этого, вместе с Горбулиными женщина начала приватизацию жилища.

Объявилась настоящая жена

Однако, на пути мошенников встала проживающая в квартире гражданская вдова умершего мужчины.

Женщина прожила с любимым более 10 лет. После его смерти из его квартиры она съезжать не стала, оплачивала счета, пока не обнаружила в почтовом ящике квитанцию ЖКХ на имя посторонней женщины.

Она забила тревогу, обратилась к правоохранителям.

Так, был наложил арест на данную квартиру, приватизация была запрещена, а преступные действия обвиняемых так и не были доведены до конца.

В результате, приговором суда каждому из супругов Горбулиных было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 500 000 рублей.

В отношении Лозиной уголовное дело было выделено в отдельное производство, приговор по которому состоялся ранее. Она получила 2 года условно.

Четверо свидетелей по гражданскому делу за дачу заведомо ложных показаний в суде, осуждены к штрафу в размере 40 000 рублей.