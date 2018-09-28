2018-09-28T13:43:16+03:00
Общество

Тина Канделаки прочтет лекцию на фестивале в Туле

Посетить мероприятие можно абсолютно бесплатно
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алиса ТИТКОФото: Алиса ТИТКО
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26-30 сентября 2018 года в Туле состоится фестиваль "ТРАНСФОРМАТОРЫ. Практика будущего", посвященный актуальным изменениям в городской культуре и креативному лидерству во всех сферах современного общества.

Программа фестиваля состоит из 8 основных блоков: медиа, урбанистика, дизайн, креативное лидерство, технологии, звук, развлечения и образования.

Каждый блок - это тематические лекции, открытые семинары и круглые столы, в которых примут участие посетители кластера, представители креативного сообщества из Москвы и регионов, арт- и музейное сообщество, представители бизнеса и многие другие.

Среди гостей и спикеров фестиваля: Тина Канделаки, Федор Елютин, Сабина Чагина, Даниил Трабун, Василий Эсманов.

Вход бесплатный. Только по предварительно регистрации на сайте.

Адрес проведения мероприятия: Творческий индустриальный кластер «Октава», г. Тула, ул. Каминского, д. 24.

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