2018-09-28T13:30:53+03:00
Общество

Тулякам старшего возраста сохранят льготы и выплаты

Соответствующий закон приняли областные парламентарии
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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По достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от факта назначения пенсии по новому законодательству, сохранят имеющиеся льготы.

Туляки накопившие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, сохранят право на скидку в 50 % по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с.;

Ветераны труда, как и сейчас, смогут получать ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %, а также скидку 50 % на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

прекратившие работу по должности сотрудники установленных законом области учреждений здравоохранения, образования и культуры в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и проживающие на селе.

Для педагогов, прекративших работу в образовательных учреждениях – это 100-процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, для иных сельских специалистов – ежемесячная денежная выплата; Герои Российской Федерации, Герои Труда Российской Федерации, лица, имеющие звания «Заслуженный тренер России», смогут получать дополнительное материальное обеспечение.

Кроме того, законопроектом установлено, что собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 или 80 лет, получат компенсацию по оплате взноса на капремонт при условии, что в составе их семьи совместно проживают не только пенсионеры, но и граждане, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающие пенсию по старости и имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.

Перечисленные нормы вступают в силу с 1 января 2019 года и будут действовать до 1 января 2029 года, на время переходного периода до завершения преобразований в пенсионной системе России.

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