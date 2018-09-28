2018-09-28T12:06:14+03:00
Происшествия

Под Тулой водитель "Приоры" протаранил забор и "запутался" в дереве

Водитель чудом остался жив
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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27 сентября 2018 года в 7:45 на улице Ломоносова города Алексина Тульской области произошло ДТП.

40-летний мужчина на автомобиле «Lada 217030» не справился с управлением, слетел с дороги, влетел в деревянный забор, перевернулся на крышу и "запутался" в дереве.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Lada» чудом остался жив.

С различными травмами он обратился в районную больницу. После оказания медпомощи его опустили домой.

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