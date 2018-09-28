2018-09-28T11:16:14+03:00
Происшествия

Тульские судебные приставы сносят незаконные заборы и ворота на Зеленстрое

Ворота и забор перекрывают путь к новым детскому саду и школе, однако их владельцы с этим не согласны
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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28 сентября 2018 года, в районе пересечения улицы Генерала Маргелова с улицей Лесная опушка и Соловьиным проездом в Туле, где расположились коттеджы в стиле московской Рублевки, тульские судебные приставы начали снос самовольно установленных ограждений.

Ворота и забор перекрыли путь к социально значимым объектам - новым детскому саду и школе. Это было установлено в рамках проверки по обращению туляков министерством земельных и имущественных отношений региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В тульский суд были направлены исковые заявления об освобождении незаконно занятых территорий, прилегающих к 25 земельным участкам. К владельцам 20 участков уже вынесены ступившие в силу решения. Еще несколько дел рассматриваются в суде.

Владельцы некоторых земельных участков самостоятельно исполнили решения суда и освободили территории. К тем, кто отказался - прибыли судебные приставы и начали принудительный демонтаж.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

28 сентября начались работы по освобождению первых три участка.

Освобождение восьми земельных участков должны быть проведены в срок до 25 октября 2018 года.

Многие жители коттеджей до сих пор не согласны со сносом. Решение суда о демонтаже самовольно установленных ворот, расположенных на пересечении улицы Генерала Маргелова с улицей Лесная Опушка и Соловьиным проездом, в настоящеее время обжалуется.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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