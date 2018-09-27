С высоты многоэтажки на Кирова в Туле разбилась школьница
Об этом сообщают туляки
Фото: соцсети
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Около 11 часов вечера 27 сентября 2018 года в Пролетарском округе Тулы произошел трагический инцидент.
Девятиклассница одной из местных школ упала с высоты многоэтажки, расположенной на пересечении улиц Кирова и Епифанской.
Как сообщает источник, смерть девочки наступила на месте происшествия.
Предположительно, школьница могла быть в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности произошедшего в Туле выясняются.