2018-09-28T00:17:38+03:00
Происшествия

С высоты многоэтажки на Кирова в Туле разбилась школьница

Об этом сообщают туляки
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Около 11 часов вечера 27 сентября 2018 года в Пролетарском округе Тулы произошел трагический инцидент.

Девятиклассница одной из местных школ упала с высоты многоэтажки, расположенной на пересечении улиц Кирова и Епифанской.

Как сообщает источник, смерть девочки наступила на месте происшествия.

Предположительно, школьница могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности произошедшего в Туле выясняются.

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