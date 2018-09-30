2018-09-30T18:13:25+03:00
Спорт

Действующий Чемпион России одолел "Тулицу" в пяти партиях

Матч тульской команды с ФВК "Динамо" Москва завершился со счетом 2:3 в пользу столичной команды
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Фото: ВК "Тулица"Фото: ВК "Тулица"
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30 сентября в Москве состоялся крайний матч первого тура Кубка России по волейболу среди женских команд. "Тулица" встречалась с действующими Чемпионами России - волейболистками Суперлиги и Лиги Чемпионов - командой "Динамо" (Москва).

Борьба на площадке была серьезная. "Тулице" удалось взять первую партию со счетом 25:23. Но больше "Динамо" не дало представительницам города оружейников шансов. Вторая партия - 25:17, третья - 25:16. В четвертом сете снова завязалась борьба. В итоге "Тулица" смогла переиграть опытную и титулованную команду со счетом 25:23. Все решил пятый сет. Который остался за столичной командой - 15:10.

Второй тур Кубка России состоится с 15 по 21 октября в Липецке. "Тулице"предстоит снова сыграть с командами, с которыми она встречалась в первом туре: ВК "Ленинградка" Санкт-Петербург, ВК "Динамо-Метар" Челябинск, ВК "Липецк" Липецкая область, ВК "Луч" Москва и ВК "Динамо" Москва.

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